Christian Eriksen kan blive første dansker i en Champions League-finale i 12 år

Når engelske Tottenham tirsdag aften tager imod hollandske Ajax på Tottenham Hotspur Stadium i årets første Champions League-semifinale, er det med et fynsk islæt.

Christian Eriksen fra Middelfart repræsenterer nemlig den engelske klub. Over to kampe skal Tottenham forsøge at spille sig videre til finalen, hvor enten Liverpool eller Barcelona venter.

Ikke siden 2007 har en dansker stået i en Champions League-finale. Her var det den tidligere landsholdsanfører Daniel Agger, der sammen med sin gamle klub Liverpool tabte til italienske AC Milan.

Mod sin gamle klub

Det er ikke hvilken som helst klub, Christian Eriksen skal stå overfor. Det er nemlig hans gamle klub Ajax, hvor den fynske stjerne fik sin fodboldopdragelse fra 2009 til 2013, inden turen gik videre til Tottenham. Ifølge det danske landsholds tidligere træner Morten Olsen har fynboen fået den perfekte fodbolduddannelse i både Ajax og Tottenham.

- Han har valgt en fantastisk karrierevej. Han er blevet udviklet fra en udmærket dansk ungdomsafdeling, og så tog han et tilløb i Ajax, hvor han startede med at spille i ungdomsafdelingen, og allerede efter et par måneder på førsteholdet i Ajax kom han ind og fik sin første landskamp, fortæller han til Ritzau.

En ung Christian Eriksen.

Det var Morten Olsen, der i 2010 gav den dengang kun 18-årige Christian Eriksen landsholdsdebut, mens han spillede i Ajax. Før han kom til den hollandske klub, spillede han som ungdomsspiller i Middelfart og OB.

Sikkert en dansker kommer i finalen

Uanset hvordan kampen mellem Tottenham og Ajax ender, er det sikkert, at i hvert fald en dansker vil komme i Champions League-finalen, når den spilles 1. juni i Madrid.

For ikke nok med at Christian Eriksen spiller for Tottenham, så har Ajax tre danskere repræsenteret i deres trup – Lasse Schöne, Kasper Dolberg og Rasmus Nissen.

Kampen fløjtes i gang klokken 21.00 og kan ses på 3+.