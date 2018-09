Cronhammar: Det er første gang i mit liv, jeg har indviet et kunstværk to gange

- Det ser da rimelig potent ud, hvad, spørger kunstneren Ingvar Cronhammar.

Han var tirsdag eftermiddag på Stige Ø for at overvåge samlingen af hans kunstværk Camp Fire. Men det er ikke første gang, at Cronhammar overværer værkets tilblivelse på Fyn.

Det bliver lidt ligesom, da den lille havfrue mistede hovedet i København. Anders W. Berthelsen (S), byrådsmedlem i Odense og formand for Odense bys kunstfond

I foråret 2017 blev kunstnerens værk ødelagt ved en fejl. Nu er det blevet genopført på Stige Ø. Og til spørgsmålet om at indvie to gange har den kendte kunstner et klart svar:

- Det håber jeg ikke, jeg kommer til igen. Det håber jeg virkelig ikke, fortæller han og tilføjer:

- Shit happens, og det gjorde det her.

Byrådsmedlem: Odenses svar på den lille havfrue

Byrådsmedlem og formand for Odense bys kunstfond, Anders W. Berthelsen (S), glæder sig over genopførelsen af Camp Fire.

- Det var en grotesk historie, der får en lykkelig historie, fortæller det socialdemokratiske byrådsmedlem.

Ifølge Anders W. Berthelsen vil forhistorien blive ved med at være knyttet til skulpturen.

- Jeg tror, det bliver en historie, der knytter sig til skulpturen. Det bliver lidt ligesom, da den lille havfrue mistede hovedet i København, siger Anders W. Berthelsen.

Han tilføjer:

Og så står den jo også ved vandet ligesom havfruen, lyder det fra socialdemokraten, der tirsdag overværede genopførelsen af Camp Fire.

Selvom Cronhammar ikke håber, at flere af hans kunstværker skal genskabes, er han alligevel tilfreds med den nye placering.

- Det er rigtig godt. Jeg bliver mere og mere overbevist om, at det (stedet, red.) kunne være meget værre, forklarer kunstneren.

Fredag den 21. september indvies Camp Fire for anden gang i Odense. Det sker klokken 11 på Stige Ø. Ingvar Cronhammar vil være til stede ved indvielsen.