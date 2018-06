De rød-hvide spiller den vigtigste kamp nogensinde

For første gang nogenside har den fynske fodboldklub TPI mulighed for at rykke op i 2. division. Hele klubben - og en tidligere landsholdsspiller - sitrer af forventning, spænding og nervøsitet.

Danmark spiller den vigtigste landskamp længe, når de lørdag klokken 18 spiller den første gruppekamp til VM mod Peru. Men de er ikke det endeste hold i rødt og hvidt, der har nerverne udenpå spillertrøjen lørdag.

Det fynske fodboldhold TPI (Tarup Paarup Idrætsforening, red.) skal også spille kamp, og det er formentlig den vigtigste kamp nogensinde i klubbens historie.

Læs også Christian Eriksen: Søde mennesker holdt fødsel hemmelig

TPI ligger nummer et i Danmarksseriens pulje 3. Klokken 13.00 løber de ud på hjemmebanen og tager imod Esbjerg, der ligger sidst, så forventlingerne er tårnhøje, og det kan mærkes i hele klubben.

- Det bliver en kæmpe oplevelse for hele klubben. Det er første gang i klubbens historie, at vi kan rykke op i 2. division, så hele klubben sitrer af spænding, siger seniorsportschef Jesper Rasmussen.

TPI har tre point ned til Oure på andenpladsen og en bedre målscore, men nervøsiteten er alligevel begyndt at indfinde sig på holdet, selvom oprykningen ligger lige til højrebenet.

Vi vandt den seneste kamp i Aarhus, og det var en kæmpe forløsning efter at have tabt tre kampe i træk. For fire fem runder tilbage var der folk, der var begyndt at lykønske os, men så fik vi gummiben, så det har været lidt hårdt, siger Jesper Rasmussen.

Det bliver en kæmpe oplevelse for hele klubben. Det er første gang i klubbens historie, at vi kan rykke op i 2. division, så hele klubben sitrer af spænding Jesper Rasmussen, seniorsportschef, TPI

På lørdag er der dog lagt op til fest på hjemmebanen i Tarup. Klubben forventer mellem 4- og 500 tilskuere, og de vil for 30 kroner både indløse billet til kampen, der samtidig udløser en gratis øl eller vand. Og så bliver kampbolden fløjet ind på stadion med helikopter for at føje lidt ekstra til festlighederne.

Nye udfordringer

Selvom der er en lille mulighed for, at oprykningen glipper, tror klubben på en fremtid i 2. division, men det betyder også nogle helt nye udfordringer, de aldrig har prøvet før i TPI.

Der er andre krav til kontrollører, dommere og klubbens økonomi, og det er alt sammen noget, TPI skal have styr på.

- Det ved vi ikke ret meget om, men vi er inviteret til møde med divisionsforeningen, hvor vi skal høre en masse om det - vi er jo helt grønne, siger Jesper Rasmussen og fortsætter.

- Vores økonomi er jo fremragende. Vi har gode muligheder for at klare os økonomisk. Med hensyn til organisasionen skal vi have flere folk til at hjælpe omkring holdet. Flere frivillige til at hjælpe omkring kampene, kontrollører, og så videre, men det skal vi nok få styr på.

Hjerteklub

Det er ikke kun inde i maskinrummet af TPI, der er spænding og glæde at spore. En af dem, der glæder sig på TPIs vegne, er Keld Bordinggaard.

Som aktiv spiller har Bordinggaard fire landskampe på sit CV, han har været assistenttræner under Morten Olsen på landsholdet, og han har spillet for både OB, Vejle og Silkeborg. Men det hele begyndte hos de rød/hvide i Tarup.

Læs også OB køber venstrebenet arbejdsmaskine

- Det er stort for alle os, der har været i TPI. Jeg er vokset op i klubben, så hvis man kan tale om en hjerteklub nu om dage, så er min jo TPI. Klubben har været på kanten til at blive divisionsklub mange gange i historien - nu ser det endelig ud til at lykkes, siger Keld Bordinggaard, der desværre ikke er at finde på lægterne til sin bardomsklubs vigtigste kamp.

- Nej desværre. Jeg er på Bornholm, hvor jeg skal spille med EM ´92-holdet på folkemødet mod nogle politikere, og det er lidt ærgerligt, for vi skal faktisk spille præcis samtidig.

Store underdogs

Hvis TPI rykker op, kommer de i kamp med andre fynske hold som Middelfart, Marienlyst og formentlig Dalum, der ser ud til at undgå nedrykning.

En ting er at rykke op i en bedre række, noget helt andet er, hvordan man bliver der. Der har TPI ikke tænkt sig at købe stort ind af nye profiler til holdet, men i stedet koncentrere sig om de spillere, der har gjort det muligt at rykke op.

- Vi bliver underdogs, store underdogs, men vi har ingen planer om at skifte hele holdet ud. Dem, der har spillet os op, skal også være med til at spille i 2. division. Vi skal måske se på to-tre nye spillere, der skal være med til at kæmpe om pladserne på holdet, siger Jesper Rasmussen og tilføjer.

- Vi får det rigtig svært, men vi vil gøre alt for at holde os i 2. division, og så skal vi se om vi kan udvikle os derfra.

Keld Bordinggaard er enig i, at det vigtigste er at bevare pladsen i første omgang, og at man bør supplere med et par nye spillere.

- Der er en stor talentmasse stadigvæk i byen, der kan honorere kravene til anden division, så dem skal de ud og finde, men oprykningen er det første lille skridt - vi skal op og klare os, siger Keld Bordinggaard.

De rød/hvide fra TPI følger selvfølgelig VM i fodbold og de rød/hvide fra Danmark. Og klubben håber at kunne juble efter egen sejr og heppe på Danmarks drenge, når de tørner ud mod Peru senere på dagen.

- Hvis vi skulle være så heldige at rykke op, så er der arrangeret storskærm, helstegt pattegris og fadøl, så vi kan holde fest og se fodbold, siger Jesper Rasmussen.