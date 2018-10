Mistænkt storsvindler fik medalje af dronningen

Tirsdag kom det frem, at en medarbejder i Socialstyrelsen nu eftersøges for mulig svindel for mindst 111 millioner kroner. TV 2/Fyn kan nu fortælle yderligere om den eftersøgte kvinde.

Den 64-årige kvinde har arbejdet som afdelingsleder i Socialstyrelsen i Odense.

4. oktober blev hun erklæret konkurs. Kurator for konkursen er den højt profilerede partner hos Kammeradvokaten, Boris Frederiksen. Han var også kurator på sagen om Stein Bagger og IT Factory.

- Jeg kan bekræfte, at der er indtruffet en konkurs i forhold til den pågældende. Vi er lige nu i gang med at undersøge, hvad der er af aktiver. Det kan tage både kort tid og lang tid. Der er stadig et stykke arbejde foran os, før vi har dannet os det fulde overblik over konkursboet og de værdier, der ligger i det, siger kurator Boris Frederiksen.

Forbindelse med konkursbo og svindel

TV 2/Fyn erfarer, at der er forbindelse mellem netop det konkursbo, som Boris Frederiksen er udpeget til at håndtere - og sagen om svindel i Socialstyrelsen.

Boris Frederiksen varetager statens interesser i forbindelse med en række erhvervsrelaterede problemstillinger, herunder varetagelse af kreditorpositioner og deltagelse i refinansiering og rekonstruktion.

Medarbejderen bor i Hvidovre og har tidligere modtaget dronningens fortjenstmedalje i sølv for 40-års tjeneste hos Socialstyrelsen. Hun har været involveret i et stutteri siden 2006.

TV 2/Fyn er bekendt med hendes navn og har forgæves forsøgt at komme i kontakt med hende.

FAKTA: Det ved vi om mistænkt svindel i Socialstyrelsen En kvinde er efterlyst for svindel for et trecifret millionbeløb i Socialstyrelsen. Læs her, hvad man ved.

Tirsdag fortæller Børne- og Socialministeriet, at man har afdækket potentiel svindel for 111 millioner kroner. Penge, der skulle været gået til udsatte grupper.



Læs her, hvad der er oplyst om mistanken:



* Socialstyrelsen og Børne- og Socialministeriet har i flere uger arbejder med at afdække omfanget af sagen sammen med eksterne eksperter.



* Undersøgelserne viser umiddelbart, at en betroet medarbejder via "uberettiget tilegnelse" har svindlet for 111 millioner kroner i perioden 2002 til 2018.



* Pengene er taget fra blandt andet SATS-puljemidler, der er øremærket til udsatte grupper.



* En medarbejder er politianmeldt, bortvist og ministeriet har begæret hende konkurs.



* Bagmandspolitiet har efterlyst en 64-årig kvinde internationalt. Hun er mistænkt for at have svindlet for "over 100 millioner kroner" fra 2002 til 2018.



* Der er angiveligt blevet svindlet hvert år i perioden - men for skiftende beløb. Samlet er underslæbet sket via 274 udbetalinger til egen konto.



* Kvinden var ikke at finde på arbejdspladsen, da myndighederne forsøgte at få fat i hende.



* Kvinden beskrives som værende en medarbejder i Socialstyrelsen. Den 64-årige havde været ansat i omkring 40 år, arbejder i Tilskudsadministrationen og bliver betegnet som "superbruger".



* Bagmandspolitiet beskriver den mistænkte svindel som "disciplineret og systematisk".



* Svindlen skulle blandt andet være foregået ved, at kvinden har overført midler øremærket til udsatte grupper direkte til sig selv.



* Det er endnu ikke afdækket, om kvinden har arbejdet alene.



* Børne- og socialminister Mai Mercado (K) har oplyst Folketinget og igangsat flere undersøgelser for at finde ud af, hvordan svindlen kunne foregå, og hvordan lignende svindel kan undgås.



* Der er startet en strafferetlig efterforskning, et civilt søgsmål, en ekstern undersøgelse af omfang og metode, en ekstern undersøgelse af ansvar og en intern undersøgelse i Socialstyrelsen, der skal sørge for, at lignende svindel ikke kan ske igen.



* Ministeren blev første gang orienteret 24. september og orienterede Folketinget første gang 30. september, hvor det første skøn for omfanget lå klar.



Kilder: Børne- og Socialministeriet, SØIK, TV2 Fyn, Ritzau