Den store nytårsquiz: Hvor godt husker du 2017 på Fyn?

Festival, kommunalvalg og e-sport. 2017 på Fyn har budt på lidt af hvert, men hvor godt har du fulgt med? Test dig selv her.

2017 lakker mod enden, og som sædvanligt på denne tid af året, er det tid til at se tilbage på det år, der er gået.

Her på Fyn har 2017 blandt andet budt på nye festivaler, kæmpe e-sportsturnering og fynske politikere i dansehumør. Men hvor godt husker du egentlig årets begivenheder?

Test dig selv i quizzen herunder, og husk at du kan finde alle svarene ved at søge i artiklerne her på tv2fyn.dk.

