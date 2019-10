Trods usikkerhed om kommunal støtte: Denmark Open vil blive i Odense

Sportsbegivenheden Denmark Open, der i efterårsferien blev afviklet i Odense Idrætshal, kan forhåbentlig blive i Odense. Det siger direktør for Badminton Danmark, Bo Jensen.

- Vi har et supergodt samarbejde med Odense. Vi ved også, at vi giver en masse tilbage til byen, siger han.

Men han kan ikke vide, om det er muligt. En del af grundlaget for begivenheden er den økonomiske støtte fra Odense Kommune, som er med til at finansiere Denmark Open gennem Erhvervs- og Aktivitetspuljen. Den nuværende aftale med kommunen løber frem til 2022, men hvad der kan lade sig gøre efterfølgende, kan direktøren ikke vide.

- Det er et spørgsmål, som er svært at forholde sig til. Det, jeg kan sige i den sammenhæng, er, at vi har en aftale frem til og med 2021, siger Bo Jensen.

Giver tilbage til byen

Det vigtigste for Badminton Denmark, som arrangerer Denmark Open, er, at den samlede finansiering hænger sammen for den store begivenhed. Derfor afhænger fremtiden i Odense ikke kun af det kommunale bidrag. Men Bo Jensen er meget tilfreds med den nuværende placering.

- Vi er rigtig glade for at være i Odense og har også tænkt os at være her i fremtiden, siger Bo Jensen, som kalder dette års Denmark Open for en stor publikumsucces:

- Vi har solgt stort set alle de billetter, vi kunne. Folk har været glade og begejstrede, og der har været en fantastisk stemning og atmosfære her i hallen under kampene. Så overordnet set er vi rigtig godt tilfredse.

Selvom det økonomiske bidrag fra kommunen er vigtigt for Denmark Open, er Bo Jensen klar i mælet, når han siger, at byen også får noget igen.

- Vi generer turismeomsætning for 18-20 millioner til hoteller og restauranter, vi generer media value til alle vores samarbejdspartnere for små 375 millioner, hvor de 40 alene kommer Odense by til gode. Så der er mange gode grunde til at være her. Men først og fremmest er det, fordi hele vores store event med Denmark Open og alle vores sideaktiviteter kan kan faciliteres her i uge 42 under samme tag. Det er rigtig vigtigt for os, siger han.

Håb om fortsat samarbejde

For By- og Kulturrådmand Jane Jegind (V) er der ingen tvivl om, at Denmark Open hører til i Odense.

- Nu har jeg været med fra starten, og det har været et samarbejde, der kun har udviklet sig positivt, siger rådmanden, der kalder Denmark Open for en sportslig begivenhed i Odense uden sidestykke.

Derfor håber hun, at aftalen med Badminton Danmark kan fortsætte.

- Vi får fantastisk meget ud af det. Det giver omsætning til byen, til hoteller og restauranter, når der kommer 4000 mennesker til - alene på grund af Denmark Open, siger Jane Jegind.

Om en kommende økonomisk aftale mellem kommune og arrangør bliver i samme størrelsesorden som den nuværende, vil fremtidige forhandlinger afgøre.

