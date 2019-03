Maria er ude: Der var for mange småfejl i min præstation

Det er en ubønhørlig situation, når juryen i Carl Nielsen International Competition annoncerer, hvem der går videre i konkurrencen.

Lørdag aften sad den danske fløjtenist Maria Storm Steinaa klar i Pro Musica-salen i Odense Koncerthus. Håbet var, at hendes navn blev råbt op som en af de 12, der fortsætter.

Men Maria Storm Steinaa blev ikke nævnt, og det betyder, at hun sammen med 11 andre fløjtenister må forlade konkurrencen.

Det er kutyme, at juryens medlemmer stiller sig til rådighed i en times tid for de musikere, der ikke er gået videre. Her kan konkurrencedeltagerne få feedback og få uddybet, hvorfor det ikke gik.

- Det vil jeg helt sikkert benytte mig af nu, og så få muligheden for at lære af mine fejl, siger Maria Storm Steinaa lørdag aften.

Den danske fløjtenist vakte opsigt ved ankomsten til Carl Nielsen-konkurrencen, da hun havde sin nyfødte datter Isabella med på armen. Med til konkurrencen var derfor også Maria Storm Steinaas mand, som passede den to måneder gamle Isabella, mens mor var på scenen.

Se Maria Storm Steinaas reaktion i øjeblikket efter jury-annonceringen øverst i artiklen.