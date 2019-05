Stor efterspørgsel i daginstitutionerne: - Det er børn og pædagogers ve og vel vi snakker om

Et af de store emner til årets folketingsvalg er minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Pædagogerne og deres forbund, BUPL (Børne- og UngdomsPædagogernes Landsforbund, red.), efterspørger flere hænder i daginstitutionerne.

Antallet af pædagoger per barn er ikke tilstrækkeligt ifølge BUPL Fyns formand, Rikke Hunsdahl.

- Pædagogerne oplever at være alene og ikke have tid nok til det, de er ansat til nemlig omsorg, dannelse og læring sammen med børnene. De arbejder rigtigt hårdt, og alligevel føler de ikke, at de når det, der skal nås, siger hun til TV 2/Fyn

Alene med mange børn

Som det er nu, er det den enkelte kommune, der bestemmer, hvor mange pædagoger der skal være i daginstitutionerne. Den ordning er ikke god nok, mener formanden.

- Der er ikke nogen kommuner, der har prioriteret det højt nok. Det er børn og pædagogers ve og vel vi snakker om. Vi skal have en grænse for, hvor meget man må skære på børneområdet, fortsætter Rikke Hunsdahl.

Louise Møller, der er pædagog, er enig med BUPL Fyn. Hun oplever ofte, at hendes kollegaer er alene med flere børn ad gangen, hvor de ikke burde være det.

- Man kan se en pædagog, der er alene med 20-30 børn på legepladserne. Man kan se, at når man afleverer et barn, så afleverer du til en voksen, hvor der er 12 børn omkring. Det er utrygt, og vi kan ikke være det bekendt overfor vores børn, fortæller hun til TV 2/Fyn.

- Et sikkerhedsnet

Både Louise Møller og BUPL Fyn håber, at der kommer et krav om minimumnormeringer under valgkampen.

- Jeg betragter minimumsnormeringer som et sikkerhedsnet, som gør, at vi spænder nettet udover vores børn, lyder det fra Louise Møller.

- Man skal sjældent komme til at være alene, så der er nogle, man kan sparre med om en given situation. Det betyder, at der kan ske en udvikling for de her børn, så det ikke kun bliver pasning, men også udvikling for børnene. Vi taber børn, som det er i dag, som får brug for midler og indsats senere i livet, fortæller Rikke Hunsdahl.

Minimumsnormeringer er på dagsordenen til TV 2/Fyns valgmøde tirsdag aften på Tietgens Handelsgymnasium, som finder sted fra klokken 17.15 til 19.30.

