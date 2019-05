Kommune giver en million til festival: - Det er et udstillingsvindue på alle mulige måder

En treårig aftale om underskudsgaranti er udløbet og blevet vekslet til en lige så lang partnerskabsaftale.

Forholdet mellem Heartland Festival og Faaborg-Midtfyn Kommune er således intakt. Èn million kroner hvert år har kommunen forpligtet sig til at give festivalen, og det er alle pengene værd, mener borgmester Hans Stavnsager (S).

- Vi vil gerne være en kommune, hvor der flytter folk til, og i den henseende mener vi, at den million er rigtig godt givet ud her, i forhold til hvad man ellers kan få for de penge, siger Hans Stavnsager.

I festivalens campingområdet har kommunen slået sig ned med en såkaldt ambassade, hvor 60 frivillige af hold efter en nøje tilrettelagt vagtplan springer rundt for at fortælle om alt det positive ved Faaborg-Midtfyn Kommune.

- Vi håber på længere sigt, at nogle af dem, som kommer på festivalen og blandt andet forbi vores ambassade her, de overvejer at flytte til Fyn. Og der synes vi jo, at vores hjørne af øen er et fantastisk bud, siger kommunens borgmester.

Forsøgt i flere år

Siden den første Heartland Festival i 2016 har Faaborg-Midtfyn Kommune kørt hårdt på at udnytte festivalen til at brande kommunen. Det har, ifølge borgmesteren, virket.

- Jeg har talt med flere, som er flyttet hertil, efter at de første gang besøgte lokalområdet her på Heartland. Vi laver også evalueringer af, hvor mange gæster vores ambassadører taler med. Sidste år var det halvdelen af alle campisterne på området, altså omkring 3.000 mennesker. Det er vi helt sikre på har en stor effekt, siger Hans Stavnsager.

Borgmesteren selv har også et par opgaver på festivalen.

- I morgen skal jeg være vært for en langbordsspisning med 300 gæster, og lørdag morgen skal jeg læse op af Hobitten her på campingpladsen, så folk kan komme og få repareret tømmermændene med en god historie, fortæller Hans Stavnsager.

