Minister om autisme-sager: Det er fuldstændig uacceptabelt

Torsdag havde Dansk Folkeparti kaldt børne- og socialminister Mai Mercado i samråd.

Det skete på baggrund af, at TV 2/Fyn i november kunne fortælle, hvordan Landsforeningen Autisme stiller skarp kritik af kommuners sagsbehandling i autisme-sager.

- De historier, der er kommet frem i pressen, bekymrer mig rigtig meget, indledte ministeren.

Det er fuldstændig uacceptabelt. Det kan ikke understreges nok. Børne- og socialminister Mai Mercado

Foreningen modtager tre til fem henvendelser om ugen fra familier, som oplever, at kommunen truer med anbringelse af deres handicappede barn.

For år tilbage modtog de aldrig disse henvendelser.

- Når forældre beder om en eller anden ydelse, så snakker kommunerne om anbringelse for at få dem til at tie stille, fortalte formanden for Foreningen Autisme Heidi Thamestrup i november.

Den anklage bekymrer børne- og socialminister Mai Mercado (K).

- Det er fuldstændig uacceptabelt. Det kan ikke understreges nok. Forældre til børn med autisme må aldrig nogensinde komme i en situation, hvor de frygter at række hånden ud efter hjælp, sagde hun.

Minister sender opfordring til KL

Det var det fynske folketingsmedlem Pernille Bendixen (DF) og hendes partifælle Karina Adsbøl, der på samrådet krævede svar på, hvordan børne- og socialminister Mai Mercado forholder sig til foreningens kritik, og om ministeren vil handle derpå.

Det vil ministeren.

- Jeg har rettet henvendelse til Kommunernes Landsforening og kraftigt opfordret dem til at tage en dialog med Autismeforeningen om lige præcis den her problemstilling og om de meget alvorlige anklager, foreningen rejser, sagde hun.

Magnus' sag

TV 2/Fyn fortalte i begyndelsen af november, hvordan Odense Kommune vurderede, at svært autistiske Magnus, som lider af udtalt separationsangst, burde fjernes fra sin mor.

En vurdering som er i direkte modstrid med fagfolks vurderinger af, hvad der er det rigtige for Magnus - og en vurdering, som har rystet Magnus' mor, Karen Elmquist.

- Det er trusler. Men det er stadigvæk grove trusler. De fjerner fokus fra det, de burde arbejde på, sagde hun i november.

Kan du forstå, hvis nogen tænker, at han skal ud af den her isolation?

- Det kan jeg sagtens forstå. Men for mig er det mangel på forståelse og indsigt, der gør, at man kan tænke sådan, forklarede Karen Elmquist.

Om Magnus' sag sagde ministeren:

- Jeg bliver simpelthen så trist over at læse om Magnus' sag og det, forælderen har mødt i mødet med kommunen.

Du kan se hele samrådet her.

https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/SOU/kalender/41082/samraad.htm