Syg Mette F. er ingen hindring: - Det er ligesom, når anføreren er skadet, men vi har andre spillere

Tirsdag middag satte statsminister Lars Løkke Rasmussen dato på folketingsvalget. Samtidig lå socialdemokratiets formand Mette Frederiksen syg.

Statsministeren fastslår, at han ikke har villet udnytte sin konkurrents sygdom ved at udskrive valg, mens hun ligger i sygesengen.

- Jeg vidste ikke, at Mette Frederiksen var syg, da jeg i går meddelte dronningen, at jeg ville udskrive valg i dag, lyder det fra Lars Løkke Rasmussen til Ritzau.

Jamen, jeg er da selvfølgelig træt af, at Mette er syg i dag. Det er lidt ligesom, når man skal spille en vigtig kamp, og anføreren ikke er helt i form eller skadet. Dan Jørgensen, MF, Socialdemokratiet

Ifølge Socialdemokratiets Dan Jørgensen er det ærgerligt, at formanden mangler lige nøjagtig den dag, hvor valget blev udskrevet. Men det er ingen katastrofe.

- Jamen, jeg er da selvfølgelig træt af, at Mette er syg i dag. Det er lidt ligesom, når man skal spille en vigtig kamp, og anføreren ikke er helt i form eller skadet. Men altså, når det er sagt, så er vi bare glade for, at der er blevet udskrevet valg, siger Dan Jørgensen til TV 2/Fyn og fortsætter:

- Hun er drænet i dag, men hun skal nok komme på banen igen.

Læs også TV 2/Fyn inviterer: Kom med til Valgfolkemøde på TV 2 i Odense

Mette Frederiksen har skrevet på facebook, at hun har været indlagt på grund af dehydrering efter et maveonde.

- Folk ved godt, hvem Mette Frederiksen er, så det betyder forhåbentlig ikke det store. Vi har mange andre gode spillere på holdet, der kan tage over i hendes sted, fastslår Dan Jørgensen.

Kredset om Fyn

Dan Jørgensen havde ligesom mange andre lugtet, at der var valg i luften.

- Jeg havde planlagt lidt efter, at han (statsministeren, red.) nok ville udskrive valget en af de første dage i denne uge, så jeg havde sørget for at lægge en del møder på Fyn, så jeg kunne være hjemme i min kreds.

Både DR og TV2 har partilederrunder tirsdag aften, men det bliver altså uden deltagelse af en syg S-formand. I stedet tager Nicolai Wammen over.