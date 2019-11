Letbane advarer: - Det er livsfarligt at klatre op til køreledningerne

"Det er livsfarligt at klatre op til køreledningerne."

Sådan advarer Odense Letbane på sin hjemmeside. Det gør de, efter de nu har hængt de første køreledninger op i området omkring kontrol- og vedligeholdelsescentret i Hjallese i det sydlige Odense.

Ifølge letbanen er det helt ufarligt at bo og færdes langs letbanesporets køreledninger. Men det er altså ikke ufarligt at kravle op til ledningerne, der skal forsyne letbanen med elektricitet.

- Det er livsfarligt at røre ved en strømførende køreledning. Derfor skal man aldrig gøre noget dumt, som for eksempel at klatre op i masterne eller bruge en stige tæt på køreledningerne, skriver letbanen.

Så sent som i sommer måtte en 22-årig mand flyves til behandling på Rigshospitalet, efter han kom i kontakt med en strømførende køreledning på Kolding Banegård.

Efterfølgende kom Banedanmark med en advarsel tilsvarende den, som Odense Letbane nu kommer med: De strømførende køreledninger er livsfarlige.

Kan give alvorlige skader

Og fordi man ikke kan se, lugte eller høre, om der er strøm på ledningerne eller ej, må letbanen nu ud og advare mod at forsøge at kravle op til de strømførende ledninger.

- Man skal altså altid gå ud fra, at der er strøm på letbanens køreledninger. Det gælder også på tidspunkter, hvor letbanen ikke er i drift, skriver letbanen.

Hvis man får stød fra en køreledning, kan det give kraftige forbrændinger og livsfarlige skader i kroppen, understreger letbanen, der samtidig også gør opmærksom på, at letbanens køreledninger er ganske ufarlige - medmindre man gør noget dumt.

- Der er ikke er nogen grund til at være bekymret for køreledningerne som ganske almindelig odenseaner. Der er ingen fare på færde overhovedet, hvis man ikke selv aktivt gør noget meget dumt for at komme for tæt på.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Odense Letbane.