Regionsrådsformand om mangelfulde kræfttjek: - Det er selvfølgelig ikke godt nok

Onsdag aften skriver Jyllands-Posten, at op mod 2.000 kvinder i Region Syddanmark og Region Midtjylland ikke har fået den undersøgelse for brystkræft, de har krav på.

Regionsrådsformand for Region Syddanmark, Stephanie Lose (V), mener ikke, det er godt nok.

- Der har på OUH ikke været tolket korrekt på en faglig retningslinje for en mindre gruppe af de patienter, der er blevet henvist til undersøgelse. Derfor har man ikke udført den korrekte undersøgelse af dem. Det er selvfølgelig ikke godt nok.

299 kvinder berørt på OUH

På OUH er der tale om 299 kvinder, der ikke har fået den korrekte undersøgelse. Det er kvinder under 50 år, som er arveligt disponeret for brystkræft, der i over fire år er blevet undersøgt alene med røntgen.

Ifølge retningslinjerne skal man undersøges både med røntgen og ultralyd samt tilses af en læge.

- Der skal være styr på de faglige retningslinjer. Derfor retter man ind på OUH og vil selvfølgelig også undskylde mange gange over for de kvinder, hvor det her kan give utryghed om, hvorvidt de har fået den rigtige behandling.

- Man retter ind, fordi man selv har undersøgt retningslinjerne og har spurgt, om man har levet op til dem og fået det svar, at det har man ikke. Det er faktisk sådan, at den korrekte undersøgelse er indført fra 1. januar i år.

Ifølge Jyllands-Posten er flere hundrede kvinder i 2016 og 2017 alene blevet tilbudt en røntgenundersøgelse »af ressourcemæssige årsager«.

Direktør undskylder

Onsdag aften skriver OUH i en pressemeddelelse, at man vil indkalde 299 kvinder til "fuld klinisk mammografi". I samme pressemeddelelse undskylder lægelig direktør på OUH, at kvinderne ikke har fået den korrekte undersøgelse.

- Jeg vil gerne undskylde overfor de patienter, der kan være blevet utrygge ved ikke at have fået en undersøgelse, der stemmer overens med de faglige retningslinjer. Vores specialister har vurderet, at en røntgenundersøgelse af brystet var tilstrækkeligt, men vi skal naturligvis følge retningslinjerne, og derfor har vi nu allerede rettet ind, siger han i pressemeddelelse.