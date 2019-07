Hold dig fra vandet i tordenvejr: Det kan være livsfarligt

Vejrudsigten for de kommende dage siger lyn og torden i hele landet. Det kan være livsfarligt at bade, hvis et lyn slår ned i vandet, så livredderne anbefaler alle på stranden til straks at søge op på land, når de hører tordenbrag.

Den seneste tids hedebølge i Danmark har givet masser af liv på strandene, og TrygFondens kystlivreddere har haft meget at se til.

Alene i weekenden havde de fire livreddende aktioner foruden adskillige forebyggende og almindelige førstehjælpsaktioner.

Vand er strømledende

I de kommende dage ser det varme vejr dog ud til at blive afløst af mere almindeligt dansk sommervejr med risiko for lyn og torden. Og så skal man skynde sig op af vandet og søge ly, lyder det fra livredderne.

- Det kan være livsfarligt at bade i tordenvejr. Ikke fordi lyn slår hyppigere ned i vand end på land, men fordi badevandet indeholder salte og mineraler, der bliver strømledende, når lynet slår ned. Et kraftigt lyn kan derfor slå en person ihjel, selvom det slår ned i vandet 100 meter væk, siger Michael Iwersen, uddannelsesleder i TrygFonden Kystlivredning.

Søg indendørs i tordenvejr

Når det lyner og tordner, er det sikreste sted at opholde sig indendørs. Har man ikke mulighed for det, fordi man er på stranden eller et andet sted i naturen, er det bedste råd at sætte sig ind i en bil med fast tag eller sætte sig på hug.

- Er du på stranden uden mulighed for at søge indendørs eller ind i en bil, er det bedste, du kan gøre, at sætte dig på hug på jorden og krumme dig helt sammen, så du får en så lille kropsoverflade som muligt. Lyn slår gerne ned i træer og andre ting, der rager op i luften, og derfor skal man aldrig søge ly sådanne steder. Er du ude på vandet i en sejlbåd, bør du også søge ly i kahytten og holde dig så langt væk fra masten som muligt, siger Michael Iwersen.

Rødt flag betyder fare

Når det tordner, skifter livredderne det rød-gule flag i toppen af livreddertårnet ud med et helt rødt flag, der advarer badegæsterne om, at det er farligt at bade.

- Hvis vejret pludselig skifter og ændrer forholdene på stranden, vil livredderne altid advare badegæsterne. Det gælder naturligvis også i tordenvejr, hvor det røde flag gerne skal få alle til at forlade vandet. Vi opfordrer til, at man respekterer og altid følger livreddernes anbefalinger, og er man i tvivl om noget, kan man også altid spørge os til råds, siger Michael Iwersen.