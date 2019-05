Den gode tone til politisk debat: - Det skal handle om uenighed - ikke om at svine til

Under valgkampen kan tonen mellem politikere ofte blive hård og personlig, hvor der bliver peget fingre og anklagerne fyger gennem lokalerne. Det får dog flere og flere til at miste lysten til at deltage i den politiske debat.

Der er for mange, der sidder på Facebook, som skriver helt uhæmmede kommentarer. De glemmer lidt, at det er uenigheden det handler om, og ikke bare det, at svine hinanden til mest muligt. Trine Bramsen, Socialdemokratiet

Derfor skal der gøres noget ved tonen. Det mener tre fynske folketingskandidater, der tirsdag aften havde inviteret til debat i Studenterhuset i Odense. Det handlede ikke om politik - men om måden, vi debatterer politiken på. Den gode tone i dansk politik.

- Politikerne har helt klart et ansvar omkring den dårlige tone helt generelt. For den dårlige tone til debatter, og hvordan politikere begår sig i offentligheden, påvirker tonen hos borgerne. Jeg vil dog sige, at det ikke kun er et politikeransvar, men også en borgerpligt, at der bliver talt ordentligt til hinanden, siger Araz Khan, der er folketingskandidat for Venstre, til TV 2/Fyn.

Der var også bred enighed blandt Syddansk Universitets studerende, da TV 2/Fyn besøgte dem. Tonen er for hård, og politikerne skal fokusere på politik og lade være med at gå efter manden.

- De skal være saglige og objektive. Hold nu op med at afbryde hinanden. Og hvis man bliver angrebet personligt, så ignorer det. Det er ikke godt, hvis de synker ned på deres niveau, siger Mads Raastrup Søndergaard, som er studerende på SDU.

Læs også Politisk analyse: Tonen i Odense Byråd har været betændt i tre år

- Hvis de vil fokusere på de andre alligevel, så kritiser de andres poltik og ikke personlighed, siger Selma Marthedal, som også er studerende på SDU.

Sociale medier handler ikke om at svine mest

Debatten tirsdag aften foregik i studenterhuset i Odense, hvor tre fynske folketingskandidater var mødt op. Det var Araz Khan fra Venstre, Trine Bramsen fra Socialdemokratiet og Camilla Hersom fra Radikale.

De var alle mødt op, fordi tonen ikke er, hvor den burde være.

- Der er for mange, der sidder på Facebook, som skriver helt uhæmmede kommentarer. De glemmer lidt, at det er uenigheden, det handler om, og ikke bare det at svine hinanden til mest muligt. Det starter selvfølgelig hos os politikere, og vi skal virkelig tænke over, at det handler om argumenter og ikke tilsvininger, siger Trine Bramsen.

Læs også Taler du pænt?: Tonen er blevet mere rå, mener fynboerne

Den dårlige tone er dog på vej i den rigtige retning, mener Camilla Hersom.

- Jeg tror, at der er en modtendens i gang. Debatten mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen havde i weekenden en pæn tone. Jeg tror også, at rigtig mange mennesker ønsker, at vi kunne have en debatform - og det er også vigtigt for vores demokrati og de beslutninger, som vi skal tage, ender fredeligt, siger Camilla Hersom til TV 2/Fyn.

04:20 Se indslaget fra debatmødet om den gode tone her: Luk video

Fakta Camilla Hersom Folketingskandidat i Fyns Storkreds Født 11. juli 1971 Gift, 3 børn Politiske hverv Folketingskandidat Fyns Storkreds, Radikale Venstre 2019 - nu Folketingsmedlem Radikale Venstre 2011 - 2015 Se fuld profil

Fakta Araz Khan Folketingskandidat i Fyns Storkreds

Kandidat ved kommunalvalget i Odense Født 28. oktober 1981 Gift, 2 børn Politiske hverv Byrådsmedlem Odense Kommune, Venstre 2018 - nu Folketingskandidat Fyns Storkreds, Venstre 2018 - nu Se fuld profil