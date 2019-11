Bøfanmeldelse: - Det smagte egentlig okay

- Hvis man kigger prismæssigt, er der alternativer i samme prisklasse, som jeg muligvis vil vælge. Men dermed ikke sagt, at vi ikke kommer igen. Det er i hvert fald blevet bedre.

Sådan lød Carsten Drud Jepsens endelige konklusion, efter han havde betalt regningen på Jensens Bøfhus i Rosengårdcenteret i Odense.

På TV 2/Fyn følger vi Jensens Bøfhus kamp for at vende den negative udvikling. For et år siden var kæden tæt på at gå konkurs, hvilket kunne have kostet 1.000 ansatte jobbet. Nu er nye, fynske investorer i gang med at relancere dem.

Anmeldelse af kritisk far

I forbindelse med Jensens Bøfhus' relancering allierede TV 2/Fyn sig med en Jensens Bøfhus-kritisk far. Sammen med sin familie skulle han undersøge om nu også maden var blevet bedre som led i kædens relancering.

Det er otte år siden, Carsten Drud Jepsen sidst var at spotte på en af Jensens Bøfhus’ restauranter. To besøg med dårlige oplevelser skulle der til, før Carsten valgte at spise sin mad på andre restauranter i stedet.

- Første gang fik jeg en hakkebøf. Den var så tør, at den næsten ikke kunne tygges, og så lå der tre pommes fritter. Anden gang fik jeg spareribs, og jeg kunne simpelthen ikke skille benene ad. Det var så sejt som en skosål, fortæller han.

Uanmeldt besøg

Carsten og hans famiilie mødte uanmeldt op på Jensens Bøfhus restaurant i Rosengårdcentret onsdag den 6. november. På den måde kunne vi sikre, at familien ikke fik særbehandling af personalet. Først bagefter mødte vi dem til en lille snak, da de var færdige med at spise.

Bøffens dom var her klar:

- Det smagte egentlig okay, men jeg vil stadigvæk sige, at de godt lige kunne anrette det, så det ser lidt mere spændende ud, fortæller Carsten.

Et billede af Carsten Drud Jepsens tallerken inden han begyndte at spise. Foto: Maria Lillesø Jepsen

Plads til forbedring

Netop anretningen var noget, der gik igen rundt om bordet. Carstens kone havde samme oplevelse:

- Jeg valgte et kyllingebryst, hvor jeg selv skulle hente salatbar, og det er fint nok. Jeg ved, at det er det, jeg skal. Men så kommer der et stykke kyllingebryst, der ligger og kigger for sig selv med en lille smule salat, fortæller Pia Jepsen og fortsætter.

- Der synes jeg, det skal anrettes på en anden måde, for det ser lidt ud som om, den ligger og råber efter noget tilbehør.

Ser man bort fra anretningen, synes Carsten dog, at der var tale om en klar forbedring. Derfor kunne han og familien godt forestille sig at komme igen:

- Er man herude, er der ikke nogen, der siger, at man ikke kan komme forbi og lige smager på noget andet.