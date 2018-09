DJØF: Der skabes ingen job i Nyborg

-ens Nyborg har svært ved at få armene ned efter Dansk Industris årlige erhvervsklimaundersøgelse, der placerede Nyborg i top ti, er det tid til besindelse.

Et gammel kendt problem i bæltbyen er dukket op til overfladen igen: der skabes simpelthen ikke private job nok.

Ja, antallet falder ligefrem.

Det viser en ny undersøgelse af de danske jurister og økonomer, DJØF.

Sidst år blev der på Fyn ansat 4.007 flere medarbejdere i den private sektor - svarende til fire pcrocent.

Odense bedst

I antal hoveder er det Odense, der har haft den største fremgang med 2.532 flere privatansatte medarbejdere - en stigning på fem procent.

Men i procenter er det Kertemindre Kommune, som har haft den største stigning: Syv procent svarende til 379 nye job.

Men to kommuner - Ærø og Nyborg - har i 2017 oplevet en tilbagegang i den private beskæftigelse på minus en procent.

- For lønmodtagerne på Fyn er det jo skønt, at virksomhederne de fleste steder er i fremgang og ansætter nye medarbejdere. Men i nogle kommuner går det desværre trægt. Derfor er det helt rigtig set, når regeringen ønsker at udvide ordningen med vækstpiloter i Landdistrikterne med ekstra 10 millioner kroner, siger Henrik Funder, formand for Djøf Privat i en pressemeddelelse.

Den statslige ordning skaber vækst og udvikling i landdistrikterne ved at hjælpe mindre virksomheder med at få ansat en akademiker i en periode. De små og mellemstore virksomheder kan på den måde få sat skub i fx salg, marketing og nye it-løsninger. Opgaver som det ellers kan være svært for mindre virksomheder at løfte.

Flere akademikere

Opgørelsen fra Djøf viser også, at virksomhederne generelt hyrer flere akademikere. 24 procent flere fra 2013 til 2017 på Fyn. Men forskellene mellem kommunerne er store.

I Kerteminde Kommune er der på de fem år blevet ansat 39 pct. flere akademikere, mens Nordfyns har nøjes med 4 pct. flere og Ærø har haft en tilbagegang.

- En del af forklaringen er sikkert, at enkelte store arbejdspladser er meget videntunge, og når de ændrer på bemandingen kan det hurtigt ses på jobvæksten for akademikere. Men jeg tror også, at nogle kommuner skal skubbe på hos de mindre virksomheder, så de får nye medarbejdere med kompetencer inden for fx salg, kommunikation og økonomi, siger Henrik Funder.

Når en mindre virksomhed ansætter den første akademiker, kan det aflæses direkte på bundlinjen i form af øget overskud og beskæftigelse.

Nyborg på vej

I Nyborg ved man godt, at den er gal.

I det netop vedtagne 2019-budget er det aftalt at nedsatte en såkaldt task force, der skal komme med anbefalinger i forhold til at øge antallet af private arbejdspladser samt tiltrække flere virksomheder til Nyborg Kommune.