Dom i tatovørsag: Byrettens dom ændres ikke

Tre tiltalte i den såkaldte tatovørsag i Odense fik torsdag i Østre Landsret stadfæstet deres domme på seks, syv og otte måneders fængsel.

Tre tiltalte i den såkaldte tatovørsag i Odense fik torsdag stadfæstet deres domme fra byretten i Østre Landsret i Odense.

I byretten blev de tre tiltalte idømt henholdsvis seks, syv og otte måneders fængsel.

I forbindelse med domsafsigelsen udtalte retsformanden, at han fandt det uheldigt, når politikere og andre udtaler sig til offentligheden om, hvordan retten bør afgøre en konkret, verserende straffesag.

Han slog dog også fast, at der ikke var i nærheden af et grundlag for at lade sagen gå om, som forsvarsadvokat Mette Grith Stage havde forlangt.

Mette Grith Stage havde åbnet dagen med at læse op af en artikel fra TV 2/Fyn, hvor borgmester Peter Rahbæk Juel før byretssagen udtalte sig om, at han er sikker på, at de tiltalte bliver dømt, og at byen står bag tatovørerne. Hun afspillede derefter et tv-indslag bragt hos TV 2/Fyn.

På den baggrund ønskede hun sagen hjemvist til ny behandling i byretten, men det blev altså afvist.

Afpressede tatovør-butik

Således blev der sat punktum for sagen, der omhandler tre mænd, som sidste år var tiltalt for trusler og afpresning.

Ifølge anklageskriftet havde de tre mænd forsøgt at afpresse penge af en tatovør-butik i Odense i februar 2017.

