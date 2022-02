Mødrehjælpen efterspørger donationer: Har du konfirmationstøj hængende i skabet?

Konfirmation handler om at bekræfte sin dåb, men for mange unge handler det også om konfirmationstøj, transport fra kirken og dyre gaver. Alle ting, der kan gøre en konfirmation dyr, og som ikke alle familier har råd til.



Derfor har mødrehjælpen i Svendborg sammen med den svendborgensiske virksomhed Skab Event valgt at samle brugt konfirmationstøj ind, som økonomisk pressede familier kan få glæde af.

- Vi vil gerne give familier mulighed for at få for eksempel en god konfirmationskjole. Det er en dyr ting at skulle ud at købe, siger Dorthe Bang, der er formand for Mødrehjælpens lokalforening i Svendborg.