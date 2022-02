Markant hjørne under forvandling: Nu rives Skats gamle bygninger ned

Bygningen forventes ifølge NCC at stå klar til indflytning i 2025 og vil ikke kun blive bygget op omkring bærende konstruktioner i træ, men også indeholde et optimal genbrug af materialer fra den nedbrudte bygning.

Byggeriet er et af de første af sin slags i Danmark.

- Vi er på den måde med til at bane vejen for træbyggeri i Danmark. Vi er stolte over at tage en så stor og vigtig opgave op, som vil bidrage til at udvikle fremtidens grønne løsninger i den danske byggebranche, siger Lars Ørvad, sektionsdirektør i NCC.