Dumpede møller har kostet en halv million til eksperter

Svendborg Kommune har indtil videre betalt eksterne rådgivere og jurister 483.000 kroner for bistand i forbindelse med sagsbehandlingen af de to ulovligt opstillede vindmøller.

Ekstern bistand fra rådgivningsvirksomheden COWI og fra advokatfirmaet AdvokatFyn har ikke været nok til at sikre en fejlfri sagsbehandling i sagen om to meget omstridte vindmøller på det vestlige Tåsinge.

Bistanden har til gengæld foreløbig kostet skatteborgerne i Svendborg Kommune i alt 483.000 kroner.

Det viser en aktindsigt i fakturarer med forbindelse til sagen, som TV 2/Fyn har modtaget.

- Det er selvfølgelig mange penge, men det afspejler, at det er en meget svær sag, siger kommunaldirektør Erik Meldgård Bendorf og fortsætter:

- Vi må desværre konstatere, at vi er ikke i mål endnu. Der venter stadig et stort stykke arbejde forude, hvor vi sandsynligvis også vil være tvunget til at søge ekstern bistand, så derfor tør jeg heller ikke gisne om, hvad den endelige regning ender med at blive.

Sagen har været under behandling i kommunens Miljø- og Teknikafdeling i en årrække, og fem gange har kommunen i den periode modtaget og betalt fakturaer, som altså foreløbig er løbet op i knap en halv million kroner.

114.000 kroner til COWI

Rådgivningsvirksomheden COWI har i 2015 foretaget en vurdering af, om mølleprojektet ville kunne forventes at kollidere med, at opstillingsstedet på vestlige Tåsinge også har status af Natura 2000 område og dermed er særlig beskyttet.

En vurdering, som Svendborg Kommune ad to omgange har betalt godt 114.000 kroner for at få foretaget.

COWI fakturaer vedr. rådgivning om vindmøller på Tåsinge

369.000 kroner til AdvokatFyn

Henover forår og sommer sidste år har kommunen løbende købt ydelser hos AdvokatFyn, som blandt andet har lavet en gennemgang af sagen, vurderet de meddelte byggetilladelser og deltaget i en række møder om sagen.

AdvokatFyn har sidste år faktureret knapt 369.000 kroner til Svendborg Kommune.

AdvokatFyn fakturaer vedr. rådgivning om vindmøller på Tåsinge.

Klagenævn dumpede kommunens sagsbehandling

Men selvom kommunen altså har hentet hjælp og juridisk rådgivning udefra, endte det alligevel med, at de to nyligt opstillede vindmøller på det vestlige Tåsinge i slutningen af december blev underkendt.

Miljø- og Fødevareklagenævnet slog med sin afgørelse fast, at det var forkert, at Svendborg Kommune lod projektet glide i gennem uden en såkaldt VVM-redegørelse.

Derfor har klagenævnet også hjemvist sagen om de to 80 meter høje vindmøller ved Skiftekær til fornyet behandling i Svendborg Kommune.

Planklagenævnet har samtidig underkendt lokalplangrundlaget.

Svendborg Kommune er altså med andre ord blevet pålagt at begynde forfra i sagsbehandlingen af projektet.

Alligevel snurrer de to vindmøller stadig.

Det skyldes, at Svendborg Kommune - i timerne efter, man var blevet gjort bekendt med de to klagenævns afgørelser - valgte at trodse afgørelserne og udstede ibrugtagningstilladelser til møllerne.

Kommunaldirektør: Det er en kompleks sag

Den beslutning er kommunen siden blevet skarpt kritiseret for at have truffet.

Kommunaldirektør Erik Meldgård Bendorf erkendte da også overfor TV 2/Fyn, at det måske var forkert af miljø- og teknikforvaltningen at udsende ibrugtagningstilladelser til møllerne efter nederlagene hos de to klagenævn.

Føler du, at I har fået valuta for pengene i den rådgivning, I har købt Jer til?

- Ja, indtil nu har jeg ikke noget at udsætte på den rådgivning, vi har fået.

Det kan jo godt virke underligt, at I - når I har købt rådgivning for næsten en halv million kroner - alligevel ender med at blive underkendt?

- Det illustrerer jo, at det er en kompleks sag. Jeg vil også gerne påpege, at Naturstyrelsen tidligere i samme sag har truffet en afgørelse, som er næsten parallel med den afgørelse, som vi også har truffet, men som siden er blevet underkendt af klagenævnene, siger kommunaldirektør Erik Meldgård Bendorf.

Du mener altså, at det er klagenævnene - og ikke jeres rådgivere - der har taget fejl i denne sag?

- Vi har truffet en afgørelse, hvor vi har været enige med vores rådgivere, men jeg må anerkende, at nævnet er nået frem til en anden konklusion. Lige nu sidder vi og kigger på nævnets afgørelser og overvejer, hvad det giver anledning til.

Svendborg Kommune ventes først i den kommende uge at tage stilling til, om de udstedte tilladelser skal kaldes tilbage.