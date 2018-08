Efter arbejdsulykke på Daloon: Ansatte far krisehjælp

De ansatte på Daloon i Nyborg har fået krisehjælp efter, at en arbejdsulykke i starten af august endte med, at en 57-årig mand døde.Det skriver fyens.dk.

I starten af august blev en 57-årig mand forbrændt på 70 procent af kroppen imens han var på arbejde på Daloons fabrik i Nyborg. Forbrændingerne var for alvorlige, og manden afgik ved døden et par dage efter ulykken var sket.

Ulykken fandt sted, mens manden var igang med at rengøre vogne. Personalet ved Daloon vasker vognene i en form for vaskehal, hvor manden fik meget varmt mad over sig.

Ifølge en aktindsigt, som fyens.dk har fået i Arbejdstilsynet rapport, var vaskeanlægget, som manden skulle vaske vognene i, gået i stykker den 7. august.

Vi har et grundlæggende ansvar for vore medarbejderes sikkerhed, hvorfor denne hændelse berører os dybt Jens Kjær, fabrikschef på Daloon i Nyborg

Han tilkaldte nogle teknikere, der kunne reparere maskinen. Men inden de kom, forsøgte han selv at reparere skaderne, hvilket resulterede i, at han fik tændt for for maskinen, mens han selv var inde i den.

To påbud mod fabrikken

Arbejdstilsynet har gjort det klart over for Daloon, at de skal efterleve to påbud, skriver fyens.dk.

Det ene er, at de skal sikre sig, at vaskeanlægget fremadrettet kun bliver brugt på sikkerhedsmæssig fuldt forsvarlig måde. Derudover skal Daloon sikre sig, at de ansatte bliver lært godt nok op i anvendelsen af maskinen.

Læs også Arbejdsulykke på Daloon: Forbrændt på hele kroppen

Nu skal der laves en undersøgelse af, om der var tale om en grov overtrædelse på fabrikken.

- Vi har et grundlæggende ansvar for vore medarbejderes sikkerhed, hvorfor denne hændelse berører os dybt, fortæller Jens Kjær, der er fabrikschef på Daloon i en mail til Fyens Stiftstidende.

Udover at efterleve de to påbud, som Arbejdstilsynet har fremlagt, så har Daloon også tilbudt de ansatte krisehjælp af et team fra Svendborgs psykiatriske afdeling, for bedre at kunne håndtere, hvad der er sket.