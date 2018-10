Efter flere vellykkede flugtforsøg: Sikkerhed opgraderes for millioner

Vi har desværre oplevet, at nogle af patienterne i retspsykiatrien har haft held med at komme ud af vores bygninger, uden at de havde fået lov Udvalgsformand for Psykiatri- og socialudvalget, Thies Mathiesen (DF)

10,4 millioner kroner. Så mange penge kommer det til at koste, når Psykiatrisk Afdeling Middelfart skal sikres mod yderligere flugtforsøg. Det oplyser Region Syddanmark i en pressemeddelse.

Behovet for bedre sikkerhed hos den psykiatriske afdeling i Middelfart stod klart i 2017. Her var afdelingen gentagende gange udsat for, at patienter formåede at stikke af fra den sikrede institution.

Fakta om afdelingen i Middelfart Alle 70 indlagte har en psykisk sygdom.​​​​​

Samtidigt er de dømte eller sigtede for kriminalitet.

Flere anses som farlige. Kilde: Kilde: Psykiatrien i Region Syddanmark

I løbet af 2016 og 2017 har afdelingen i Middelfart haft flere end fem vellykkede fangeflugter. Derfor indkaldte den retspsykiatriske afdeling i sommeren 2018 til et møde for flere utrygge borgere i Middelfart.

Skal skabe sikre rammer for borgere og ansatte

- Vi har desværre oplevet, at nogle af patienterne i retspsykiatrien har haft held med at komme ud af vores bygninger, uden at de havde fået lov. Vi har derfor bedt eksterne sikkerhedseksperter og Kriminalforsorgen om at gå vores sikkerhedsforanstaltninger igennem, lyder det fra Udvalgsformand for Psykiatri- og socialudvalget, Thies Mathiesen (DF), der uddyber:

- Eksperterne kunne konstatere, at sikkerheden allerede var høj, men at vi kunne stramme op på en række punkter i forhold til personalet og den konkrete fysiske sikkerhed.

Ifølge Region Syddanmark har man allerede givet sig i kast med en række af forbedringer. Det drejer sig om døre, vinduer, rammer og låse i de akutte retspsykiatriske afsnit. Dertil kommer opgraderet overvågningsudstyr til servicevagter, der skal højne sikkerheden for de ansatte.