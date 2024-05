Facebook-oprør hjalp ikke: Ingen gratis kaffe til pårørende

Kaffe og kage for 650.000 kroner

Han understreger, at hvis man skulle lade plejecentrene selv bestemme skulle der følge penge med, og det er der ikke råd til.

Som det er i dag koster det fem kroner for kaffen, ni kroner for kage. I Kerteminde Kommune lyder regnestykket på en samlet udgift på 646.464 kroner om året, hvis kaffen skal være gratis for pårørende, der kommer på besøg to gange om ugen.



Mogens Andersens opslag i den lokale Facebook-gruppe fik ellers en hel del reaktioner og tilkendegivelser om, at det ville være på sin plads at en kop kaffe kunne fås gratis. Samtidig var der brugere, der mente, at en kop kaffe til fem kroner, har alle vel råd til.