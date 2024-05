Den fynske øl er i krise - men Eddie, Ask og Gurli kæmper med næb og kløer

Om årsagen til, at Frigastudvalget overhovedet gik i gang med at undersøge erhvervsstøtten for besparelser, svarer Kim Aas følgende:

- Vi har i øjeblikket et system, hvor vi har 200 forskellige udgaver af erhvervsstøtte, og vi er simpelthen nødt til at finde ud af, om der er penge at spare, men også om pengene bliver brugt rigtigt.

Men nu siger bryggerierne, at de risikerer at dreje nøglen. For nogle vil afskaffelsen af ølafgift-rabatten betyde en merudgift på flere hundredetusinde kroner. Er det meningen?

- Vi kommer selvfølgelig til at tage højde for, at besparelsen ikke fører nye udgifter med sig i form af for eksempel virksomheder, der lukker. For så giver det jo ikke mening at gennemføre besparelserne, siger Kim Aas.

Ifølge en optælling i CVR-registret er der 22 bryggerier på Fyn - Albani er ikke medtalt.

Se hele reportagen fra bryggerierne i videoen herunder.