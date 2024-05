Landstræner kalder GOG's fald for fortjent

De færreste havde forventet, at GOG ikke ville nå DM-semifinalerne i år, men det var ikke desto mindre sådan, det endte. De danske mestre fra GOG blev rundbarberet i Fredericia og røg ud i mørket.

- Det viser, at der er en stor bredde i den danske liga, og hvis man ikke rammer topniveau i slutspillet, så får man det svært. Det har ingen af de to klubber (GOG og Bjerringbro-Silkeborg, red.) gjort, og så er det fortjent, at de ikke når semifinalerne, siger Nikolaj Jacobsen.

Som årsager til de to klubbers skuffende slutspil peger han på den turbulens, der indtraf efter Bjerringbro-Silkeborgs fyring af træner Patrick Westerholm, mens GOG har bøvlet med skader i den afgørende del af sæsonen.

Det skal dog ikke tage noget fra Skjern Håndbold, Fredericia Håndboldklub og Ribe-Esbjerg, der sammen med suveræne Aalborg har indløst semifinalebillet, mener landstræneren.