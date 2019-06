Egense håber at slå gammel valgrekord

1.837 svendborgensere stemte ved folketingsvalget i 2015 i Egense Forsamlingshus. Kun 143 vælgere dukkede ikke op, og stemmeprocenten endte derfor på hele 92,8.

Dermed er Egense det fynske valgsted med den højeste stemmeprocent.

Valgtilforordnet Flemming Madsen er sikker på, at Egense tager guld igen i år.

Borgerne i Egense er pligtopfyldende demokrater.

- Jeg tror, vi kommer lige så højt op i dag. Måske endda endnu højere, for vi kan se på vores stemmetal allerede nu, at vi ligger milevidt over, siger Flemming Madsen.

Gode demokrater

Med seks timer tilbage at stemme i, har 54 procent af de stemmeberettigede i Egense sat et kryds på valgsedlen.

- Vi er rigtig gode til at stemme herude. Det er gode demokrater, der bor i denne egn af kommunen, fortæller Flemming Madsen.

En af de gode demokrater er Hanne Bourgeat.

- Det gør mig stolt at høre, at vi er det sted på Fyn, hvor der er den højeste stemmedeltagelse. Det er da vigtigt at benytte sig af sine demokratiske rettigheder, fortæller hun, efter krydset er sat.

Forpligtende stemmeprocent

En af grundene til den høje stemmeprocent er, at den forpligter, mener den valgtilforordnede.

Hanne Bourgeat er stolt over at stemme dét sted, hvor valgdeltagelsen er højest.

- Når man bliver ved med at se, at vi er gode til at stemme, lægger det også et pres på folk, at det skal vi blive ved med at være. Man skal nødigt være skyld i, at vi ikke stadig ligger nummer et, siger Flemming Madsen.

Valgstedet i Egense lukker ligesom i resten af landet klokken 20.

Har du endnu ikke stemt, og er du i tvivl om, hvor krydset skal sættes, kan du tage TV 2/Fyns kandidattest.