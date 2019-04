Teaterinstruktør: En masse af det Hitler siger hører vi jo politikere sige i dag

Diktatoren indtog i foråret sidste år Nørrebo Teater. Nu er stykket med instruktør Nikolaj Cederholm i spidsen klar til at indtage Fyn.

I næste uge får det anmelderroste stykke premiere på Odense Teater, og selvom det er baseret på en næsten 80 år gammel Charlie Chaplin-film, så har det stadig al mulig relevans i dag.

- En masse af de ting, Hitler siger, er jo ting, vi hører politikere sige på daglig basis, siger instruktør Nikolaj Cederholm.

- Vi er allesammen med på, at han er ond, så det behøver vi ikke spilde tid på at forklare publikum. Det er mere, hvad siger han egentlig, som er tiltrækkende.

Det er sådan en cirkel, der blevet sluttet, nu hvor vi mødes her igen og laver den her forestilling, så det er sjovt at være tilbage. Olaf Johannessen, skuespiller.

Barberen forveksles

Diktatoren handler om en jødisk barber, der vågner op efter tyve års hukommelsestab. Han opdager til sin skræk, at virkeligen nu er blevet gjort barsk af en fæl diktator, der drømmer om at skabe den rene ariske race.

Barberen beslutter sig i fællesskab med sin kæreste og deres venner at tage kampen op med diktatoren. Skæbnen vil dog, at den lille barber i sin lighed med diktatoren forveksles med ham, og så begynder løjerne på ægte Charlie Chaplin manér.

Kunne arbejde videre

For Nikolaj Cederholm har opsætningen på Odense Teater betydet, at han har kunne arbejde videre med stykket sammen med de nye skuespillere.

- Der er fire gamle og fem nye, som er gode, så vi har bare udnyttet tiden. Muligheden er jo, når stykket bliver sat op igen, at man har noget arbejdstid med skuespillerne, som man normalt ikke har. Normalt er man færdig med forestillingen efter premieren, men har vi haft muligheden for at arbejde videre, siger Nikolaj Cederholm.

En af de skuespillere som ikke er nye er Olaf Johannessen, der spiller barberen. Han er selv uddannet på Odense Teater sammen med Nikolaj Cederholm.

Ifølge ham kan publikum forvente at få noget at tænke over samtidig med, at man bliver underholdt.

- Det er en politisk forestilling, da Chaplins film skulle have premiere var der flere lande, som ikke ville vise den. Nikolaj Cederholm har rettet manuskriptet til, så man også i dag kan relatere til den gamle film. Samtidig kan publikum glæde sig til at både blive rørt og morer sig i løbet af forestillingen, siger Olaf Johannessen.