Esbjergs mestre slår Pytlicks bronzehold i sæsonåbner

Team Esbjergs håndboldkvinder kom godt i gang med den nye sæson, da DM-guldvinderne ude slog bronzevinderne fra sidste sæson.

Team Esbjerg endte med at hive en sejr på 28-25 i land ude mod Odense Håndbold, der ellers havde spillet sig tilbage i opgøret i anden halvleg.

Gæsterne var bedst i første halvleg med føringer på både 10-7, 14-10 og 16-11, inden Mie Højlund fik reduceret efter et kontraløb for Odense til pausestillingen 16-12 til mestrene.

Esbjerg kom foran med fem mål kort inde i anden halvleg, og det blev også 18-13 og 19-14, men så måtte Estavana Polman holdes ude hos Esbjerg efter et slag på knæet.

Det så ud til at få betydning, og fire Odense-scoringer i træk betød, at Nycke Groot på et straffekast reducerede til 18-19 for hjemmeholdet.

Så blev det tæt, og ved 23-23 havde gæsterne holdt en scoringspause på syv minutter, da Sanna Charlotte Solberg bragte Esbjerg foran 24-23 i den tætte dyst. Kort efter øgede Marit Røsberg Jacobsen til en tomålsføring.

Den blev holdt i slutfasen, inden Esbjerg øgede til 27-24 med få minutter tilbage og holdt fast og sikrede sejren.

Tidligere lørdag var der klasseforskel, da sølvinderne fra foråret hjemme gav Ajax København en lektion. Herning-Ikast vandt hele 30-16, mens Aarhus United hjemme vandt et tæt opgør mod Horsens med 24-23.