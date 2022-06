Landsstævne giver travlhed på barerne: - Vi kører 24 timer i døgnet

20.000 landsstævnedeltagere, 26 graders varme, solskin fra en flot blå himmel og udsigt til koncerter og fest i fire dage giver masser af sultne og tørstige gæster på restauranter og beværtninger i Svendborg.

Byen danner i denne forlængede weekend rammen som værtsby om den 28. udgave af DGI Landsstævne, hvor i alt op mod 50.000 deltagere, frivillige og tilskuere er på sydfynsk visit.

- Der er i hvert fald nok at se til. Det er alle mand på dæk, men det er jo noget, vi har gået og bygget op til i lang tid. Vi har i lang tid vidst, at det ville komme, så vi har forberedt os vældig længe, siger Lasse Bekker.

Han er medejer af blandt andet strand- og cocktailbaren Kammerateriet, der ligger på Frederiksø i Svendborg Havn.

Selv om de har vist i flere år, at Landsstævnet ville komme til Svendborg, er der stadig mange ubekendte, når en på mange måder ny størrelse gør sit indtog i byen.

- Som det er nu, kan vi godt følge med. Men vi står jo også over for noget, som er lidt ubeskrevet for os. Man ved ikke, hvor sådan en menneskemængde bevæger sig hen. Vi ved ikke, hvordan trykket kommer og hvornår vi skal være klar. Så vi spejder lidt og ser, hvad der sker, forklarer Lasse Bekker.

Enormt sjovt

Som indfødt svendborgenser glæder han sig over at opleve festlighederne bevæger sig rundt i hele byen.

Flere end 40 sportsgrene, 40 koncerter og 50.000 mennesker sætter i høj grad sit præg på Svendborg.

- Det er jo enormt sjovt. Det er en festival, der snor sig rundt og ind i byen og bliver en del af byen. Folk er enormt glade, og der er sådan en høj, glad stemning, og man kan godt mærke, at det bygger op til en fest lige nu, siger Lasse Bekker.

Festen startede allerede onsdag aften, hvor der var gang i byen. Og landsstævnedeltagerne er tørstige, hvilket er godt nyt for de mange barer i byen.

- Vi havde en god og lang nat med fest og ballade, og her i Frederiksgade, hvor diskotekerne også ligger, var der fuld damp på. Så det tegner til en god fest, siger Lasse Bekker.

Han fortæller, at byens beværterforening i fællesskab har koordineret flere ting op til det store rykind, selv om de er konkurrenter, der kæmper om de samme gæster.

- Der har været udfordringer om blandt andet udeservering, hvor vi har samarbejdet



- Men det her er kæmpestort. Der er mennesker overalt, og det er jo noget, som sker hvert 30. år, det er vi ret opmærksomme på. Da vi åbnede i morges (torsdag morgen, red.) vidste vi, at åbner Kammerateriet nu, og så lukker vi søndag nat. Vi kører 24 timer i døgnet, og det kan man jo ikke ret tit.

- Så det er fuld smadder, siger Lasse Bekker.