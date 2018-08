Færre penge til fynsk fuglekonge: - Jeg er så bitter

Humøret hos Danmarks Fugle Zoo er lige nu omtrent samme farve som en regnvåd gråspurv. Den fynske attraktion mister nemlig en fjerdedel af sit tilskud fra Assens Kommune.

- Jeg er stadig så bitter, at jeg går og sparker i jorden. Det er trist. Det er virkelig, virkelig trist. Jeg har måttet læse de nærmere detaljer i avisen.

Danmarks Fugle Zoos direktør, Hans Åge Hjeresen, er mildest talt rystet, efter det er kommet frem, at fuglezooen i Nårup ved Assens mister 130.000 kroner i tilskud fra Assens Kommune fra næste år. Det har udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur i kommunen nu besluttet.

Tak for sangen

- Bittert. Bittert. Bittert. Men de (Assens Kommune red.) vil gerne have, at vi vækster i kommunen og trækker gæster og turister til - og så får jeg en lussing på 130.000 kroner? Tak for sangen, raser han.

Det er ikke første gang, at den fynske zoo med 800 fugle af 150 forskellige arter mister tilskudspenge.

- Sidste år blev vi beskåret mellem 150.000 og 200.000 kroner, og det kostede fyringer. Men mine fugle skal jo have mad hver dag, og jeg skal også have nogen til at hjælpe mig hver dag. Men fyringer, nedskæringer eller sendt midlertidigt hjem i en periode, det kommer til at ske. Det er helt sikkert, lyder det fra Hans Åge Hjeresen.

Flyvende fremtid eller ..

- Indtil jeg fik den her lussing på 130.000 kroner, da så jeg rigtig rosenrødt på fremtiden. Selv min bankmand ringede og sagde: Hold fast, hvor ser det godt ud, fortæller fuglezooens direktør.

Danmarks Fugle Zoo har udvidet parkeringspladsen for at få plads til flere gæster. Og så er et samarbejde med SDU og en zoologisk have på den spanske ø Tenerife også i fuld gang. Projekter, som Hans Åge Hjeresen nu frygter falder til jorden.

- Vi skal samarbejde om avlsprogrammer, og om hvordan fugle tænker. Jeg tror ikke, du ved noget om, hvordan fugle tænker. Jeg ved det ikke, og jeg har arbejdet med fugle i 50 år - og jeg aner ikke, hvordan de tænker. Så der er gang i så store projekter her, og så er det bare synd, at det skal skæres ned nu. Det kan Assens ikke være bekendt, siger Hans Åge Hjeresen.

I Assens Kommune erkender udvalgsformand Finn Brunse, at det er et relativt stort beløb, som Danmarks Fugle Zoo nu mister.

- Det her er bestemt ikke en ønskesituation. Men den samlede økonomi i kommunen er så trængt og så alvorlig, at vi hele vejen rundt må bidrage, fortæller udvalgsformand Finn Brunse (S).

Danmarks Fugle Zoo modtager i år 495.000 kroner i støtte fra Assens Kommune.