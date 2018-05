"Farligt vejr" på vej mod Fyn: Hus ramt af lyn

Frem til klokken 21.00 vil "farligt vejr" passere over Fyn. Der kan ventes både torden og skybrud og en nedbørsmængde på mellem 25 og 35 millimeter, oplyser DMI.

Når det varslede uvejr i de sene eftermiddagstimer går i land på Fyn ved Middelfart og Faaborg, bliver det med lig i lasten.

Således slog et lyn ved middagstid ned i to sammenbyggede huse i Tvis ved Holstebro. Lynnedslaget satte ild til det ene af husene. Der var nogen hjemme i begge huse, men ingen kom til skade ved lynnedslaget, skriver Dagbladet Holstebro Struer.

25 og 35 mm regn på 30 minutter

DMI udsendte tidligere torsdag et varsel om "farligt vejr". Varslet gælder frem til klokken 21.00, og gælder Fyn, det østlig Jyllnad, Midt- og Vestjylland, Sønderjylland, områderne Billund, Himmerland, Jammerbugt, Esbjerg og Lolland.

DMI varsler både skybrud og torden og forventer mellem 25 og 35 mm regn på 30 minutter.

DMI skriver desuden, at "Torden medfører fare for lynbrande, risiko for nedbrud af elektriske systemer, risiko for mange fejlalarmer fra automatiske anlæg".

Artiklen fortsætter efter faktaboksen ...

HVIS DU BEFINDER DIG I TORDENVEJR Søg ly indendørs eller i en bil med lukkede døre og vinduer

Søg ikke ly under træer

Undgå badning

Undgå tårne, åbne pladser og sejlbåde

Rør ikke ved elektrisk ledende genstande som for eksempel hegn, vandhaner, radiatorer, lamper Kilde: DMI Kilde: DMI

På et kort udsendt torsdag middag kategoriseres hele fyn med "farligt vejr", men DMI siger til Ekstra Bladet, at "jo længere mod øst det kommer, des mere svækkes det".

Vejdirektoratet opfordrer til at følge udvilingen i vejrvarslingerne, og skriver i et opslag på Twitter: "Endnu engang vil vi opfordre til, at følge med i udviklingen af vejrvarslet, hvis du skal ud at køre. Denne vejrtype kan have stor indflydelse på trafikken, da der er risiko for akvaplaning. Så kør i god tid, og sæt farten ned".

Læs også Nyd solen: I eftermiddag rammer uvejret