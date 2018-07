Farvel til bakterier: Jørn opfinder intelligent seng

Den intelligente hospitalsseng i aluminium skal reducere infektionsfaren for patienter og gøre rengøring nemmere med vaskbare madrasser.

Når man som patient lægger sig i fremtidens senge på de nye supersygehuse, så bliver det måske i "The Intelligent Bed". Den er udviklet i Otterup af opfinderen Jørn Andersen.

-Jeg fik nogle ideer, jeg syntes skulle bruges. Hvis man kan gøre livet nemmere for patienter, og det kan gøres bedre, så kan jeg slet ikke lade være, siger han.

Når man er klippet op som en grillkylling, så er det svært at komme op af en almindelig madras. Jeg synes, de eksisterende hospitalssenge er noget forældet baks Jørn Andersen, arkitekt og industriel designer

Jørn Andersen har udviklet fremtidens intelligente hospitalsseng, som han håber bliver løsningen på fremtidens supersygehuse.

Han er uddannet arkitekt og industriel designer. Men det var hans egne smerter som nyopereret patient, der satte skub i projektet.

Opfinderen trækker op i blusen og viser et stort rødt ar fra halsen og ned efter en hjerteoperation. Han har selv haft problemer med at komme op af hospitalssengene

Undermadrassen er fremstillet af kulfiber, som kan højtryksrenses og derfor er let at rengøre. Topmadrassen kan også vaskes og derfor kan sengen nemt renses helt for bakterier. Foto: Jonas Mattson

Udviklet på køkkenbordet

Han viser tre forskellige modeller af "The Intelligent Bed", som er udviklet hjemme på køkkenbordet.

"Intelligent Bed" er en elevationsseng, som knækker tre steder. Rammen er fremstillet af hele flader af aluminium, og topmadrassen består af hukommelsesskum med et bånd af latex og trykluft indbygget.

Undermadrassen er fremstillet af kulfiber, som kan højtryksrenses og derfor er let at rengøre. Topmadrassen kan også vaskes, og derfor kan sengen nemt renses helt for bakterier.

- Vi er meget positive overfor den intelligente seng. Det nye er hygiejnen omkring den og at det bliver nemmere arbejdsgange for personalet, siger Steffan Stuhr Petersen. Han er leder af indkøb til hospitalsafdelingerne i landets fem regioner.

Integreret struktur

Jørn Andersen tester en ny løsning, hvor små paler i hjørnerne gør det nemmere at rede sengen og sikrer, at lagenet ikke krøller sammen.

Fremfor fire hjul har den en integreret struktur, som gør det nemmere for fremtidens rengøringsrobotter at gøre rent omkring sengen.

Det intelligente styresystem af sengen er centraliseret og trådløst. Dermed kan patienten styre alt fra belysning til liggeposition og valg af medier på den integrerede 20-tommer skærm.

- Sengen er næsten det vigtigste i en hospitalsstue, men man har indtil nu ikke haft noget alternativ til de gammeldags madrassystemer, mener Jørn Andersen.

Foreløbigt eksisterer den kun på tegninger og i form af små modeller. For at bygge en rigtig prototype, skal han bruge kapital.

Opfinderen har netop søgt Innobooster under Innovationsfonden om seks millioner kroner til at bygge foreløbige udgaver af sengen. Håbet er, at de første testversioner vil stå klar indenfor tre måneder.

Beskyttet med patenter

Sengen er udviklet i tæt samarbejde med OUH. Han har diskuteret skitserne med overlæger og afdækket både personalets og patienternes behov. Opfinderen har selv investeret 40.000 kroner i at beskytte konceptet med flere patenter.

Et lignende produkt findes endnu ikke på det danske marked.

Vi er meget positive overfor "The Intelligent Bed", siger Steffan Stuhr Petersen, der er indkøbschef i Medicoteknik i Region Syddanmark og har ansvaret for indkøb af hospitalsudstyr for alle landet fem regioner.

-Det er vores opfattelse, at dette senge-koncept repræsenterer et banebrydende produkt, som for nuværende ikke findes på det danske marked. Vi er meget interesserede i at teste det på et af Region Syddanmarks hospitaler, siger Steffan Stuhr Petersen.

Region Syddanmark har i mange år arbejdet på løsninger til forbedring af hygiejnen på hospitalernes sengeafsnit. Sengene er en særlig udfordring, fordi de er vanskelige at holde rene og bakteriefrie.

Skal testes af patienter

Hospitals- og plejesengen skal testes af rigtige patienter, før Steffan Stuhr Petersen siger ja. Men han svurderer, at "The Intelligent Bed" har et stort potentiale på markedet. Både i forhold til at optimere driften og omkostningerne på danske såvel som udenlandske hospitaler.

- "The Intelligent Bed" er den første hospitalsseng, vi er blevet præsenteret for, som kan løse dette problem, siger han til TV 2/Fyn.

Sengen kan transporteres af de mobile robotter, som også kommer til at køre på supersygehusene med madvogne og blodprøver.

Jørn Andersen arbejder også med en intelligent psykiatriseng og en patientseng til hjemmet bygget på samme skelet.