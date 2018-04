Fik tipskupon i gave - vandt en million

En mand i 50'erne fra Midtfyn fik en tipskupon i gave af sin far. Den viste sig at have 13 rigtige til en værdi af en million kroner.

Manden spiller aldrig selv, men hans far, der er sidst i 80'erne, er ivrig tipper og spiller efter sindrige systemer, som sønnen ikke har forstand på. På vinderkuponen havde faren lavet et sats, der skulle vise sig at være en formue værd. Han tippede nemlig West Bromwich Albion som vinder på udebane over Manchester United - noget, de færreste ville mene var sandsynligt, skriver Danske Spil i en pressemeddelelse. - Den klub er lige pludselig blevet min yndlingsklub, selvom jeg overhovedet ikke interesserer mig for det, fortæller den nybagte millionær. Familien giver ofte hinanden tips eller lotto i gave, fordi det - i deres alder - kan være svært at finde på gaver. Han har tilbudt faren at dele gevinsten; men det ville han ikke høre tale om. - Han mener ikke, at han i hans alder har noget at bruge pengene på. Men vi har selvfølgelig fejret gevinsten med champagne – og så har han fået nye sommerdæk til sin bil. Det var, hvad han ønskede sig. Men hvis han pludselig får brug for penge, så er de der, lyder det. Foreløbig har vinderen købt en ny havefræser og betalt noget gæld. Han overvejer en ny bil og nogle rejser. - Det er så fedt, det der med, at man kan gå og drømme om forskellige ting, og så kan man jo faktisk slå til, hvis drømmen vokser inde i hovedet, fordi pengene bare står på kontoen.