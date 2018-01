Fjerde fængsling i stor sag om Black Army-hashsalg for millioner

En meget omfattende efterforskning af hashsalg i og omkring Odense førte torsdag til den fjerde fængsling i sagen. Anklager er tilfreds med, at dommene rammer bandernes indtjening.

I juni sidste år blev tre personer idømt fængselsstraffe på mellem 15 og 18 måneder for salg af mere end 40 kilo hash. Med torsdagens dom på otte måneders fængsel til den fjerde og sidste sigtede i sagen er der nu sat foreløbigt punktum for efterforskningen.

- Jeg er meget tilfreds med, at det store efterforskningsarbejde har resulteret i fire domme, siger Maria Fanø-Fredeløkke, der er anklager ved Fyns Politi.

Man har kunnet høre på aflytningerne, at der er blevet solgt rigtig, rigtig meget. Vi snakker om et samlet salg i millionklassen Maria Fanø-Fredeløkke

Ifølge anklageren er det med dommene bevist, at det var banden Black Army, der stod bag det omfattende salg af hash.

- To af de dømte, ham der i juni fik 18 måneder og ham, der blev dømt i dag, havde begge meget stærk tilknytning til Black Army, da efterforskningen stod på i 2016 og 2017. De to øvrige var ikke som sådan Black Army-relaterede, men de arbejdede for dem på det praktiske niveau. De kørte forretningen, siger Maria Fanø-Fredeløkke.

Salg i millionklassen

Sagen er baseret på et stort efterforskningsarbejde fra Fyns Politi. Det startede tilbage i 2016 og fortsatte ind i 2017, hvor politiet til sidst, via blandt andet telefonaflytninger, kunne bevise, at salget både var omfattende og havde stået på igennem længere tid.

- Man har kunnet høre på aflytningerne, at der er blevet solgt rigtig, rigtig meget. Når beløb på 12.000 kroner og 15.000 kroner bliver brugt dagligt, så løber det jo op. Vi snakker om et samlet salg i millionklassen, siger anklageren.

Hun forklarer, at de aflyttede samtaler om penge og hash har været om større beløb og over lang tid.

- Så samlet set er det rigtig mange penge. Og når man så har opkaldshistorik og ved, hvad det handler om, kan man gå tilbage – og på nogle af de her numre har vi over 7.000 opkald om året, siger Maria Fanø-Fredeløkke.

Ransagninger og anholdelser

Efterforskningsarbejdet førte den 5. april sidste år til en række ransagninger og anholdelsesaktioner, hvor politiet fik fat i de fire personer. Blandt dem var ham, som de regner som den store bagmand.

- Det er en mand med meget stærk relation til Black Army. Og de meget klare og sikre beviser mod ham og de to andre førte til tre tilståelsessager og altså 18 måneders fængsel til ham og 15 måneder til to af de andre, siger Maria Fanø-Fredeløkke.

Torsdag blev den fjerde sigtede person i sagen dømt. Manden, der under efterforskningen også havde stærk tilknytning til Black Army, nægtede at have været med i det omfang, som anklagemyndigheden mente.

– Vi vidste godt, at han ikke var med i hele perioden, men han ville selv kun erkende en meget mindre del, end han endte med at blive dømt for.

Manden erkendte at have solgt et kilo hash, men endte med at blive dømt for salg af 7,3 kilo hash. For det fik han otte måneders fængsel.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi er lykkedes med at ramme Black Armys forretning, for det mener jeg er bevist, at det var. At vi dermed kan afskære dem for den indtjening. Det er det, aktionen gik på sidste år, og det er det, vi er kommet i mål med med de her domme, siger Maria Fanø-Fredeløkke.

1.100 købere i politiets søgelys

Den store efterforskning og de mange telefonaflytninger af sælgerne førte naturligt også politiet på sporet af en række købere.

Tidligere har TV 2/Fyn fortalt, at politiet via efterforskningen var nået op på hele 1.100 sager om salg af hash. Altså 1.100 købere, som politiet ville tage kontakt til.

- Der var meget aflytning og mange historiske kald. Mange har brugt samme nummer, når de har købt, og med opkaldshistorikken på de her numre kan man se, at folk har ringet så og så mange gange. Det er lidt en slags bagudvendt efterforskning, men det er en sag for sig.

- Den her sag handler om bagmændene og sælgerne, forklarer Maria Fanø-Fredeløkke.

