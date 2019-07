Føler sig provokeret af nye el-løbehjul - nu svarer svensk firma på kritikken

250 el-løbehjul fra det svenske udlejningsfirma Voi ramte de odenseanske gader mandag, men lige siden har Fyns Politi ad flere omgange været nødt til at henstille odenseanerne til at køre på de nye tohjulede køretøjer efter reglerne.

Onsdag fortalte politiet, hvordan det blev bestormet med klager, og torsdag var betjentene på gaden i Odense for at dele bøder ud, hvis reglerne ikke blev overholdt.

Selv om Voi anerkender, at der har været en del uheldige tilfælde med el-løbehjul i Odense, er det svenske firma tilfreds med el-løbehjulenes debut på Fyn.

- Vi er rigtig glade for, hvordan odenseanerne har taget imod de nye el-løbehjul. Byens borgere bruger vores service. Vi er klar over, at sikkerhed er det vigtigste, og derfor gør vi meget for at lære folk, hvordan man skal køre på el-løbehjulene, siger kommunikationschef Kristina Nilsson til TV 2/Fyn.

Hun understreger, at det er vigtigt at betragte el-løbehjul som en cykel, hvilket betyder, at man skal køre på cykelstien og gerne med hjelm. Man må ikke køre i gågaden, på fortovet eller i butikker.

Utrygge odenseanere

I løbet af ugen har mange odenseanere klaget til politiet. De føler sig utrygge og føler sig generet af el-løbehjulene, som for mange kører ulovligt og uhensigtsmæssigt på.

- Vi tager klagerne til efterretning. Vi arbejder tæt sammen med politiet. Sammen skal vi gøre mere for at lære folk at køre på el-løbehjul, siger Kristina Nilsson.

Hun er glad for, at Fyns Politi har delt bøder ud til dem, der ikke kører ordentligt.

- Vi er glade for at høre, at politiet tager fat i dem, der ikke overholder reglerne, fortæller Vois kommunikationschef.

- Med alle køretøjer kan der ske ulykker. Vi gør alt, hvad vi kan, for at minimere uheld.

Syv gange på el-løbehjul i Netto

En af dem, der føler sig irriteret over el-løbehjulene er Tine Gudrun Petersen fra Odense. Hun var ude at handle med sin datter i Netto, da en ung mand kørte ned ad midtergangen.

- Han kørte langs med brødet, og det provokerer virkelig mig meget, siger Tine Gudrun Petersen.

- Børn, der ikke er under opsyn, eller en gammel kone, der går og er optaget af sine varer, skal jo ikke være i fare for at blive torpederet af et el-løbehjul, fortæller hun.

En af dem, der føler sig irriteret over el-løbehjulene er Tine Gudrun Petersen fra Odense.

Servicemedarbejder i Netto Melissa Askerud fortæller, at den samme person har kørt rundt på el-løbehjul i butikken syv gange på én dag.

Er der lige så mange klager, når I lancerer el-løbehjul i andre byer?

- Nej, det er første gang, at der er nogen, der har kørt ned ad en midtergang i et supermarked, siger Kristina Nilsson.

- Det er et helt nyt køretøj, så folk skal lige vænne sig til det.

Flere el-løbehjul på vej

Siden mandag har Voi haft et hold på gaden i Odense, der kan fortælle nærmere og give gode råd til, hvordan man kører på el-løbehjul.

Voi har med yderligere lanceringer i denne uge el-løbehjul i 30 europæiske byer.

I løbet af få måneder vil der stå op imod 1.000 elektriske løbehjul rundt omkring i Odense. Andre firmaer, der udlejer løbehjul, ønsker også at opstille de nye køretøjer i byen.