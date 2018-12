Liveblog - Sigtede: Jeg har været lejesoldat og ved, hvordan man slår ihjel

Klokken 13 bliver en 43-årig mand fremstillet i grundlovsforhør i Odense. Han er sigtet for at have dræbt en 74-årig kvinde og en 37-årig mand søndag eftermiddag på en gård på Helnæs.