Første døgn med letbane: Proppede tog generer ikke søndagens passagerer

Gratis til søndag

Som en gave til de odenseanerne, der længe har været forstyrret af letbanearbejdet, er det gratis at tage med et tog de første ni dage, altså indtil på søndag.

Herefter skal man bruge et rejsekort, købe en billet på Fynbus' hjemmeside eller i appen eller købe en såkaldt Odensebillet i en butik nær letbanen for at kunne benytte sig af den nye transportform.

Man kan altså ikke købe en billet i letbanetogene eller ved et stoppested.

- Det er lidt besværligt, at vi skal have sådan et kort, som man skal købe et sted. Hvad med dem, der kommer langt væk fra? Er det let for dem? Det tror jeg ikke, siger Knud Petersen, der ellers synes, det er en fin oplevelse at tage med toget.

Afgange fra 5 til 01

Der er ikke nogen grund til at nærstudere en køreplan og planlægge turen ned til minuttal. Letbanetogene kører fra klokken 05.00 til 24.00 mandag til torsdag, fra 05.00 til 01.00 fredag, fra 06.00 til 01.00 om lørdagen og fra 06.00 til 24.00 søndag.

I tiden, hvor letbanen er at finde på sporet, er der afgang mellem hvert 7,5 minut og 15 minutter, alt efter tidspunktet på dagen.

- Det er let. Vi kigger bare på tavlerne og ser, om der er ledig plads dér, siger Maria Nanna Madsen.

Else Merete Vogel Jensen har boet i Schweiz i 40 år, men kommer oprindeligt fra Odense. Derfor stod weekenden, hvor hun var på besøg i Odense, selvfølgelig på en tur i det nye transportmiddel.

- Den er fin. Jeg får et nyt indtryk af Odense, den by, jeg engang boede i, smiler hun.

Lørdag blev letbanens åbning fejret med tre timers sending fra Flakhaven og letbanetogene, hvilket bød på både H.C. Andersen, masser af fynboer, politikere og underholdning langs strækningerne.