TV 2/Fyn fylder 30 år: Første fynske udsendelse gjorde lollænderne møgsure

For nøjagtig 30 år siden tonede TV 2/Fyn frem for allerførste gang. Kritikerne kaldte kanalen for træsko-tv, og lollænderne blev sure, fordi fynboerne havde snuppet tid fra en populær tv-serie.