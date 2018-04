Se hans personlige tale: Musiklegende hædret med H. C. Andersen Prisen

Musikeren Sebastian fik prisen uddelt på Odense Teater for sine fortolkninger af den fynske forfatter og digter.

Den danske musiklegende Sebastian er blevet hædret med H. C. Andersen Prisen for sine musikalske fortolkninger af den fynske forfatter og digter.

- Det er nok den pris eller én af dem, som betyder allermest, fordi jeg har haft det her fælles trav med H. C. Andersen - mest fra min side, siger Sebastian til TV 2/Fyn.

- At kunne arbejde med en persons værker over en så lang periode betyder noget særligt, fortæller musikeren.

Prisen blev uddelt på Odense Teater i forfatterens fødeby.

Ny sang om Klods-Hans

H. C. Andersen Priskomité har uddelt æresprisen siden 1996 til fagpersoner, som bidrager til at udvikle kendskabet til den fynske forfatter og digter i Danmark eller i udlandet.

Kunstneren Sebastian, der går under det borgerlige navn Knud Christensen, har lavet musik til den fynske forfatters værker i årtier - senest med en helt ny sang om Klods-Hans, et H. C. Andersen-eventyr fra 1855.

Kunne man forestille sig, at du får lyst til at prøve med noget andet H. C. Andersen?

- Det er slet ikke utænkeligt. Det kan være, det kommer. Nu må vi lige se, svarer Sebastian.

I forbindelse med prisoverrækkelserne var der underholdning på Odense Teater med Den Kongelige Balletskole, Den Fynske Opera, H. C. Andersen Paraden, Sara Grabow, Omar Marzouk, Bodil Jørgensen, Stefan Burchardt og Natalì Vallespir Sand.

Foruden sine fortolkninger af H. C. Andersen er Sebastian blandt andet kendt for succesrige album som “Den store flugt”, “Tiderne skifter” og “Stjerne til støv”, samt populære hits som “Du er ikke alene”, “Romeo” og “Ronja Røverdatter”.