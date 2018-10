Folketingskandidat vil splitte regionerne op

- Som det er nu, skal regionerne overveje hver eneste krone, de bruger. De er meget statsstyrede.

Sådan siger Per Nansted, der er folketingskandidat for Kristendemokraterne. Denne weekend har partiet holdt landsmøde i Middelfart, og det har givet anledning til at strege de politiske linjer op.

Vi kan melde os ud, når vi er store nok. Per Nansted, folketingskandidat, KD

- Hvis regionerne bliver mindre, vil det give os mere nærvær, for det lokale kendskab til den enkelte borger vil sandsynligvis blive større, uddyber folketingskandidaten.

Per Nansted, der er uddannet skolelærer, ser ikke så tungt på de seneste meningsmålinger for sit parti. Voxmeter spår ellers Kristendemokraterne til en national tilslutning på 0,9 procent, hvis der var valg i morgen.

- Vi håber og tror på, at det lykkes for os på et tidspunkt. Både i Norge og Sverige sidder Kristendemokraterne i deres parlamenter, siger Per Nansted.

- Vi er en del af den største politiske ideologi i Europa.

Vil ryste sig fri af rød og blå blok

Opbakningen til Kristendemokraterne blev næsten halveret i 2007, og partiet fik ingen repræsentanter i Folketinget ved de seneste valg i 2011 og 2015.

Foto: Pressefoto / Kristendemokraterne

Alligevel er planen for Per Nansted, at partiet skal vokse sig stort og uafhængigt af de politiske blokke.

- Jeg tror generelt, at folk er trætte af, at det kun kan være rødt og blåt. Der er andre nuancer i det politiske spil, siger han.

- Socialdemokraterne mener for eksempel, at børnene tilhører staten. Vi mener, at børnene er forældrenes. Så vi går ind for kortere skoledage og længere barselsorlov, som forældrene selv kan råde over.

Men melder I jer ikke på samme tid ind i det politiske spil om blokke, når landsformand Stig Grenov peger på Lars Løkke som kommende statsminister?

- Jo, men det er vi nødt til, når vi ikke er større, end vi er. Hvis vi kommer ind, har vi maks fire mandater, og det rækker ikke langt. Vi kan melde os ud, når vi er store nok.

God stemning på det fynske landsmøde

Ifølge Per Nansted har weekendens landsmøde, der blev afholdt på Comwell i Middelfart, givet energi til det videre arbejde.

- Stemningen har været god og positiv weekenden igennem. Der har været lutter roser til formandens tale, siger han.

- Vi har haft et oplæg med en børnepsykolog, der har meget af vores politik på programmet. Det med at se det enkelte menneske, før du igangsætter behandlingen.

Per Nansted og de andre fire fynske folketingskandidater skal senest forberede sig på at gå i valgkamp den 17. juni 2019.

Læs også Efter stålskandalen: Schaldemose kræver svar fra EU