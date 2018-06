Forsker: De unge er mere demokratiske end nogensinde

De unges valgdeltagelse er steget voldsomt markant over de sidste to kommunal- og regionsrådsvalg. En del af succesen kan formentlig tilskrives TV 2-Regionernes kampagne #Opstemt op til sidste valg, mener forsker bag undersøgelsen.

De unges valgdeltagelse er over de sidste to kommunal- og regionsrådsvalg steget så voldsomt, at de 18-årige nu er mere flittige ved stemmeurnerne, end de nogensinde før har været i de 20 år, man har målt valgdeltagelse fordelt på alder.

Og den succes kan delvist tilskrives TV 2s regioner, mener valgforsker Kasper Møller Hansen, der er professor i Statskundskab på Københavns Universitet og står bag undersøgelsen af valgdeltagelsen.

- Jeres #Opstemt-kampagne og de lokale indsatser har helt sikkert været med til at få flere til at stemme, fordi den har skabt opmærksomhed hos en bred gruppe af unge. Det er især de yngste vælgere, dem der kunne stemme for første gang, der er blevet positivt påvirket af den, siger han om TV 2-Regionernes indsats for at få flere unge til at interessere sig for det lokale demokrati op til sidste kommunal- og regionsrådsvalg.

18-årige ivrige efter at stemme

De 18-årige er ikke kun mere ivrige efter at stemme end tidligere, deres valgdeltagelse er også højere end mange andre aldersgruppers. Det er kun de 60-79-årige, der er mere trofaste ved stemmeurnerne til regional- og kommunalvalg end de 18-årige.'

Stigningen i valgdeltagelsen ses hos alle aldre mellem 18 og 25 år og er endda sket på trods af et generelt fald i valgdeltagelsen.

Valgforskeren troede ikke sine egne øjne, da han så, at der igen i 2017 var sket en stigning i valgdeltagelsen på fire procentpoint, fordi der også havde været en stor stigning ved valget før.

- Tallene for de unges valgdeltagelse i ’17 har virkelig været en overraskelse. Først lavede vi verdensrekord i 2013 med en stigning i de unges valgdeltagelse på 13 procentpoint, og så gjorde vi det igen i 2017. Det havde vi virkelig ikke set komme, siger Kasper Møller Hansen.

Stigende valgdeltagelse

I alt er valgdeltagelsen fra 2009 til 2017 steget med 17 procentpoint for de 18-årige og lidt mindre for de andre unge under 25 år.

- Ved KV17 har vi fået fat i en langt bredere gruppe af unge end i 2009. Der var flere unge ikke mindst på faglige uddannelser og dem, der ikke er i gang med en uddannelse, der stemte i 2017, siger Kasper Møller Hansen.

Undersøgelsens resultater passer godt sammen med en Megafon-måling der kort efter valget viste, at de unge følte sig langt bedre klædt på til at stemme og havde en langt større tiltro til, at deres stemme gør en forskel, efter TV2-Regionerne sammen med andre medier har haft særligt fokus på de unge op til valget.

Den store succes med at få flere unge til at gå op i demokratiet skaber stor glæde hos TV 2-Regionerne:

- Jeg er stjernestolt over at have været med til at få de unges valgdeltagelse til at gå op, når den generelle valgdeltagelse faldt. Det har været ekstremt meningsfuldt at finde ud af, hvad der forhindrede mange unge i at interessere sig for det lokale demokrati og derefter gøre alt, hvad vi kunne, for at skabe den interesse og klæde flere unge på til at kunne stemme, siger Nanna Holst, der var projektleder for TV 2-Regionerne på #Opstemt-kampagnen.