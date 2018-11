Et godt sug: Frank Toyota redder masser af brugbare støvsugere

På hjørnet af Grønlandsagde og Østergade står de blåmalede bogstaver genkendeligt klart. Frank Toyota. Bag den blå mur, gemmer sig et værksted, hvor Kurt Rasmussen står.

Kurt Rasmussen har repareret støvsugere og symaskiner i 35 år. Oprindeligt er han uddannet fotohandler, men endte i Frank Toyota-butikken i 1986, som han i dag er bestyrer af.

Hvis man kigger lidt generelt, så er det typisk det lidt ældre publikum, der kommer og får ting repareret. Det er dem, der er vant til at få ting repareret for år tilbage. Kurt Rasmussen, bestyrer af Frank Toyota

Butikken, der gemmer sig bag den velkendte facade, har som sådan ikke noget med biler at gøre. Ikke udover, at en dansker ved navn Frank i 1969 begyndte at importere Toyota Symaskiner, som er produceret af samme japanske firma, der laver bilerne. I dag kan man stadig i butikken købe symaskiner og få repareret sine husholdningsmaskiner.

Men ligesom skomagerne, hvor man bare smider skoene ud, når de går op i limningen, så er der ikke mange, der kommer ind i butikken for at få repareret deres gamle støvsugere og symaskiner længere. Butikken er den sidste af sin slags.

- Jeg tror hos mange, der vil man ikke engang overveje at sende støvsugeren til reparation, hvis den ikke kan tænde. Så vil man nok bare smide den ud, siger Kurt Rasmussen.

Samme pris som for 35 år siden

På værkstedet står der et væld af dingenoter og apparater. En hel hylde er reserveret kun til ladere. Fra dengang en støvsuger skulle have sin egen lader.

- Dem har jeg, hvis nu jeg får en maskine ind, der skal bruge en lader, siger Kurt Rasmussen.

Kurt Rasmussen kan reparere de fleste støvsugere. Så længe der stadig er reservedele til dem. Men tiderne har ændret sig.

- Da jeg startede i branchen for 35 år siden, der kostede en god Nilfisk støvsuger et par og tyve-hundrede. I dag kan man få en god - en rigtig god - dyr Nilfisk støvsuger til samme pris i kroner og ører. Og man kan også få dem billigere, siger Kurt Rasmussen.

Dem, der er vant til at få ting repareret

Tiderne har ændret sig. 75 procent af de støvsugere vi smider ud, er faktisk stadig funktionelle eller kan repareres.

- Der er lidt med kulturen, og hvor mange penge man synes, man skal bruge på reparation, inden varen skal kasseres. Hvis den er fem år gammel, og den koster 700 kroner at reparere, men en ny kun koster det dobbelte, jamen så er der mange, der vælger at købe det i stedet for.

- Det er jo et ressourcespild, så længe en vare kan bruges, at smide den ud. Men det er svært at ændre på - det handler i første omgang om nogle vaner.

- Hvis man kigger lidt generelt, så er det typisk det lidt ældre publikum, der kommer og får ting repareret. Det er dem, der er vant til at få ting repareret for år tilbage, siger Kurt Rasmussen.

Ifølge Kurt Rasmussen, er Frank Toyota de eneste specialister på området her på Fyn, måske med undtagelse af Nalle - så det er en meget lille niche, fortæller han.

- Er udviklingen i retningen af, at der skal repareres mere, så kommer der også flere som os, siger Kurt Rasmussen.