Fremtidens maritime uddannelsescenter præsenteret

Onsdag blev det offentligt, hvordan den nye udgave af den maritime uddannelsesinstitution Simac i Svendborg kommer til at se ud.

Det er C.F. Møller Architects og arkitektfirmaet Effekt, der skal tegne det de nye bygninger til Danmarks største maritime uddannelsesinstitution.

Det nye Simac (Svendborg International Maritime Academy) skal opføres på havnen i Svendborg og bliver i alt på 12.500 kvadratmeter i fire etager. Byggeriet bliver 18 meter højt.

- Det er en fantastisk udvikling og mulighed, vi går i møde. Vi laver fremtidens vidensinstitution for det maritime område, siger Jesper Bernhardt, der er direktør for Simac.

Læs også Johan får hands-on på Fremtidsfabrikken

Bygningerne skal stå klar i 2022 og skal uddanne fremtidens maritime ledere.

- Helt konkret så skaber vi en uddannelsesinstitution, som rummer mulighed for at være fleksibel og mobil, sådan så vi også mange år frem i tiden kan levere de kompetencer, som der er brug for til både Det Blå Danmark og den industri, som trækker på blandt andet maskinmestre, som vi uddanner her på Simac, siger Jesper Bernhardt.

Tilfreds borgmester

Også Svendborg Kommunes borgmester, Bo Hansen (S), ser naturligt nok frem til det kommende byggeri, der kommer til at blive markant i havnebilledet i byen.

- Det nye Simac er en del af Den Blå Kant, der bevarer og fremtidssikrer havnen i Svendborg. Vi er meget glade for at have fået et konkret forslag til helhedsplan for området ved Nordre Kaj, der giver plads til både boliger og arbejdspladser, siger borgmesteren.