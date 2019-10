Kulde, træk og dårligt indeklima: Fyn har mange utætte skoler

Træk, kulde og dårligt indeklima er hverdagen for rigtig mange elever og undervisere på knap tre ud af fire folkeskoler på Fyn.

Ud af 561 kommunalt ejede energimærkede bygninger på Fyn, som bliver brugt til undervisning, har 406 et energimærke i den dårlige ende af skalaen. Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Byggeri.

Energimærkning Boligens energimærke fortæller om ejendommens energimæssige tilstand på en skala fra A til G. A er delt op i A2020, A2015 og A2010, hvor A2020 betyder at bygningen har det laveste energiforbrug og G det højeste. ​​​​Kilde: Energistyrelsen Se mere

Tallene i undersøgelsen kommer fra en større analyse af potentialet for energibesparelser i de danske kommuner. Tallene tager udgangspunkt i energimærket, der siger noget om boligernes energimæssige tilstand på en skala fra A til G, hvor A er bedst.

Særligt i to fynske kommuner er der forbedringspotentiale, når det kommer til energieffektiviteten i de kommunale bygninger, der anvendes til undervisning.

I Kerteminde og på Langeland har samtlige bygninger, der bliver brugt til undervisning, et dårligt energimærke, her defineret som energimærker fra D til G.

- Det er en god forklaring på, at mange elever snakker om hovedpine, dårligt indeklima og træk. Det bør prioriteres højt at få vedligeholdt særligt skoler og andre bygninger, hvor mennesker opholder sig i lang tid. Ud over at bygningerne vil være bedre at opholde sig i, så vil varme- og energiregningen også blive billigere. Kommunerne ejer mange bygninger, som er fra før 1980, hvor de første energikrav kom ind i bygningsreglementet, og derfor løber energimåleren stærkt i mange af kommunernes bygninger, siger energipolitisk chef i Dansk Byggeri Camilla Damsø Pedersen i en pressemeddelelse.

I Nyborg har 44 ud af 53 bygninger med undervisningslokaler et dårligt energimærke, hvilket svarer til 83 procent.

I Middelfart, Assens, Faaborg-Midtfyn, Odense og på Nordfyn har mindst 70 procent af de bygninger, der bliver brugt til undervisning, et dårligt energimærke. På Ærø gælder det tre ud af fem bygninger.

Én kommune stikker positivt ud

Svendborg er den kommune på Fyn, hvor færrest bygninger, der bliver brugt til undervisning, har et dårligt energimærke. Her har lidt over halvdelen et energimærke D til G.

- Erfaringen viser desværre, at der i flere af kommunerne ikke sker ret meget, med mindre der kommer et krav fra Christiansborg, og det gælder også på Fyn. Derfor er det nødvendigt, at også kommunerne bliver bedt om at levere på den grønne dagsorden i regeringens kommende klimahandlingsplan, siger Camilla Damsø Pedersen.