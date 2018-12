Fyn ramt af indbrudsbølge

Alene i de seneste to uger har Fyns Politi fået 197 anmeldelser om indbrud. Det er langt flere anmeldelser end normalt, og derfor har politiet brug for hjælp i kampen mod indbrudstyvene.

- Det er langt over, hvad vi plejer at opleve i slutningen af november og begyndelsen af december.

- Derfor går vi nu ud og beder borgerne om at holde ekstra øje med, hvem der færdes i deres villakvarter og ringe til os med det samme, hvis de ser noget som helst mistænkeligt – og hellere ringe en gang for meget end en gang for lidt, siger vicepolitiinspektør Jesper Pedersen fra Fyns Politi.

Hold øje med dit nabolag

Politiet har brug for flere opmærksomme øjne ude i gadebilledet, og derfor opfordrer politiet borgere til at holde øje med personer og biler, som enten færdes på en mistænkelig måde eller ikke normalt opholder sig i kvarteret.

-De fleste kender jo mange af de personer, der færdes i nabolaget – naboens gæster, familie, venner og andre, der plejer at komme i kvarteret.

- Derfor appellerer vi netop til borgernes årvågne øjne, fordi de allerbedst kender deres eget nabolag og derfor kan se og høre, hvis noget pludselig er anderledes. Det kan for eksempel også være lyden af en rude, der bliver knust, siger Jesper Pedersen.

Lys skræmmer tyvene væk

I øjeblikket kan Fyns Politi ikke sige noget konkret om, hvem der står bag de mange indbrud på Fyn.

Men ifølge Fyns Politi kan det både være kendte indbrudstyve, narkomaner eller omrejsende østeuropæiske indbrudstyve.

Derfor opfordrer Jesper Pedersen borgere til at sikre sig bedst muligt mod de ubudne gæster.

-Ud over at holde et vågent øje med mistænkelige personer og biler, vil jeg også opfordrer borgerne til at sikre sig bedst muligt mod indbrud. Alle indbrudstyve kigger efter, om der er tegn på, at der er nogen hjemme.

- Derfor er det en god ide at bruge tænd/sluk ure i huset særligt nu, hvor det bliver tidligt mørkt – ofte inden, man er nået hjem efter job og indkøb, siger Jesper Pedersen.

Ny politiindsats mod indbrud

For at sætte en stopper for de mange indbrud på Fyn, har Fyns Politi netop sat gang i en særlig indsats, som sammen med hjælpen fra borgerne, forhåbentlig kan få ram på indbrudstyvene.

Indtil videre kan politiet dog ikke oplyse nærmere om, hvad indsatsen går ud på, da tyvene nødigt skulle blive advaret på forhånd.

Oplever du noget mistænkeligt i dit kvarter, så kan du døgnet rundt få fat i Fyns Politi på telefon 114. Hvis der er tale om et igangværende indbrud, så skal du ringe 112.