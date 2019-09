Ja tak til klip i kørekortet: Fynboerne bakker op om skærpelse af lov

Indtil tirsdag kunne man slippe med en bøde, hvis man brugte sin telefon under kørsel. Men den går ikke længere - nu koster det et klip i kørekortet.

Ifølge en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik bliver den nye skærpelse af loven taget godt i mod over hele landet - også på Fyn.

Læs også Fynsk borgmester i opråb: Parkeringslov er uretfærdig

Her svarer 78 procent i undersøgelsen, at de synes, det er godt eller meget godt, at det nu skal koste et klip i kørekortet, når man svarer på en sms eller tager telefonen i stedet for at holde fokus på vejen. På landsplan er det 79 procent.

Hver tredje bryder loven

Den store opbakning kommer til trods for, at 34 procent af fynboerne i samme undersøgelse svarer, at de nogle gange selv kommer til at bruge telefonen, mens de kører bil. På landsplan er det 33 procent.

TV 2/Fyn har lavet en rundspørge blandt bilister i Odense, og her indrømmer flere, at de af og til kommer til at tjekke telefonen.

- Ja, det gør jeg desværre, siger Nicolaz Nørholm.

Og selvom han er en af dem, der nu risikerer klip i kørekortet, er også han glad for den nye skærpelse.

- Jeg tror, det er det, der skal til. Jeg vil i hvert fald tænke endnu mere over det i fremtiden, siger han.

Læs også Spritbilist ville tage sin telefon - kørte ind i lygtepæl og hæk

Og Nicolaz Nørholm er ikke den eneste.

- Gør vi ikke alle sammen det en gang i mellem?, svarer Alex Ingi Espersen til spørgsmålet om, hvorvidt han nogle gange kommer til at bruge telefonen under kørsel eller ej.

Ifølge undersøgelsen fra Rådet for Sikker Trafik er det altså hver tredje, der fra tirsdag risikerer et klip i kørekortet, når de sætter sig bag rattet. Værst står det til blandt de 18-35-årige, hvor 57 procent har svaret, at de nogle gange bruger mobiltelefonen, mens de kører bil.