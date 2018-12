Stjal spiritus og tandbørster: Fyns Politi efterlyser tre butikstyve

Fyns Politi efterlyser tre butikstyve, muligvis af østeuropæisk oprindelse, som lørdag eftermiddag indviede julemåneden med at tage i stedet for at give. Ifølge politiet var det blandt andet spiritus, oksemørbrad og tandbørster, som stod på tyvenes “indkøbsliste”.

Tyveriet fandt stedet omkring klokken 17.20 lørdag eftermiddag i Super Brugsen i Langeskov. Det lykkedes dog ikke at stoppe de langfingrede tyveknægte, og derfor har Fyns Politi nu offentliggjort overvågningsbilleder af de tre eftersøgte personer.

Hvis du kan genkende de tre personer, eller hvis du har andre oplysninger i sagen, så bedes du kontakte Fyns Politi på 114.