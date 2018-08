Fynsk kommune ophæver afbrændingsforbud

Siden mandag den 2. juli har der været afbrændingsforbud i alle de seks kommuner, som Trekantområdets Brandvæsen kører i.

En af dem er Middelfart Kommune.

Blot to dage efter var afbrændingsforbuddet landsdækkende, og det knastørre sommervejr har fastholdt forbuddet hele sommeren.

Men weekendens regnvejr får nu de første kommuner til at ophæve forbuddet.

Det er kommunerne, der er dækket af Trekantområdets Brandvæsen, der mandag klokken 17 får ophævet forbuddet.

- Ud fra en samlet vurdering af de nuværende vejrmæssige forhold, herunder tørkeindekset, ophæves afbrændingsforbuddet nu, oplyser beredskabsdirektør Jarl Vagn Hansen, mandag formiddag til TV SYD.

Trekantsområdets Brandvæsen dækker Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner.

Beredskab Fyn kan endnu ikke sige, om de følger trop og ophæver forbuddet for resten af de fynske kommuner allerede mandag.

- Vi afventer, at DMI får opdateret sit tørkeindeks, da det er ud fra det, vi bedømmer, hvad vi gør. Vi kigger selvfølgelig også på, hvor meget det har regnet, men det er indekset, der indikerer, hvor tørt det er, siger myndighedschef Mikael Enevold Petersen.

Indekset ligger i de fleste fynske kommuner på otte eller ni ud af ti, og det skal ifølge myndighedschefen længere ned, før de ophæver forbuddet.

Afbrændingsforbud

Vær særligt opmærksom på:



• Smid ikke tændstikker, cigaretter eller lignende i naturen

• Undlad at parkere bilen i højt græs, fordi katalysatoren fra bilen kan antænde græsset

• Bruger du grill eller bålsted i privatehaver, så sørg for at have vand i nærheden (for eksempel vandflasker, spand eller haveslange)

• Når du hælder kul fra grillstarteren over i grillen, så vær opmærksom på, at der nemt kan spredes gnister

• Grillen må ikke forlades, før den er slukket

• Hvis du bruger engangsgrill, skal den stå på et ikke-brændbart underlag. Sluk grillen med vand, og husk også at køle området, den har stået på, ned med vand

• Hold øje med vinden, når du tænder åben ild - gnister flyver nemt i naturen



Undtaget fra forbuddet er:



• Brug af grill på etablerede bålsteder, på sanddækkede arealer ved strandene og på uantændeligt underlag (foreksempel flisebelagte pladser eller lignende), såfremt grillen ikke placeres i farlig nærhed af antændelige overflader.

• Brug af grill og bålfade med videre i private haver.

• Brandvæsenets øvelser

• Erhvervsmæssig udførelse af varmt arbejde, bortset fra brug af ukrudtsbrændere. Personer skal være uddannet indenfor brugen af udstyr, eller skal have gennemgået kurset varmt arbejde. Udførelse af varmt arbejde i nærheden af brandbar vegetation, skal ske under skærpet tilsyn.



Kilde: Beredskab Fyn