Fynsk stortalent vælger medicin frem for håndbold

Team Esbjerg bliver et talent fattigere i næste sæson.

Efter lange overvejelser har det unge fløjtalent Emma Nielsen valgt at prioriteret sit liv anderledes og træder ud af sin toårige kontrakt et år før tid.

I stedet for elitehåndbold ønsker hun at studere medicin.

Hun har spillet håndbold siden seksårsalderen, og den i dag 19-årige Kerteminde-pige kom til Team Esbjerg fra Gudme HK i 1. division og med en studentereksamen fra Oure Kostgymnasium.

- Det har været en lang proces. Helt tilbage i den sidste sæson i Gudme begyndte jeg at få tanker om, hvordan et liv uden håndbold ville se ud.

- Jeg mistede lidt motivation, men da muligheden for at komme til Team Esbjerg dukkede op, måtte jeg forfølge min lillepigedrøm.

- Jeg har snakket meget med en mentaltræner samt familie og venner og har indset, at jeg er nødt til at lytte til mig selv, siger Emma Nielsen til klubbens hjemmeside.

Især i perioden med fløjkollegaen Marit Jacobsens rygproblemer fik Emma Nielsen meget spilletid.

- Jeg har haft dårlig samvittighed og været nervøs for reaktionen fra de andre på holdet, men har mødt stor forståelse fra alle. I det hele taget har jeg været superglad for klubben.

- Håndboldmæssigt har det skubbet mig på alle parametre. Men jeg har været nødt til at stoppe op, tage mine følelser alvorligt og reagere på, hvordan jeg har det, forklarer Emma Nielsen.

Team Esbjerg-træner Jesper Jensen havde gerne beholdt Emma Nielsen i hele kontraktperioden.

- Emma har gjort det rigtig godt og har formået at tage et skridt op i karrieren. Håndboldmæssigt har hun været inde i en superudvikling, og også på det personlige plan håber jeg, hun vil få gavn af tiden i Esbjerg.

- Overgangen til elitemiljøet med alt, hvad det indebærer, kan være stor, og jeg har respekt for, at Emma ikke længere ønsker at være i det, siger Jesper Jensen.

Emma Nielsen forventer til sommer at indlede medicinstudiet i enten Odense eller København.